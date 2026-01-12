Lupa.cz  »  Velký přehled programové nabídky českých televizních služeb

Velký přehled programové nabídky českých televizních služeb

Petr Faistauer
Dnes
Doba čtení: 9 minut
přidejte názor

Sdílet

Televizní diváci, ilustrační foto
Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím ChatGPT
Máme tu nový rok 2026 a s ním první přehled toho, co je aktuálně dostupné v nabídkách českých televizních operátorů.
Digizone.cz

Kvůli rozsáhlé nabídce televizních služeb bude text rozdělen do dvou částí. V první začneme službou Pecka.TV a pokračujeme operátory velké trojky: Oneplay, T-Mobile, Vodafone. V druhé si povíme něco o operátorech, kteří nabízejí i satelitní distribuci, a také o Sledování TV, ČEZNET TV, Lepší TV a české pobočce slovenského Antiku.

Co se dozvíte v článku
  1. Pecka.TV
  2. Oneplay
  3. Magenta TV od T-Mobile
  4. Vodafone TV+ 

Připomeňme důležitou změnu, která postihla všechny operátory bez výjimky. Americká společnost Paramount Skydance na přelomu roku ukončila vysílání několika lineárních kanálů, konkrétně Nick Music, TeenNick, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, MTV Live, Club MTV a Paramount Network. Posledně jmenovaný skončil i v pozemní distribuci.

Kvůli sjednocení pojmů označujeme základní nabídky jako „tarif“ a doplňkové jako „balíček“. Není-li uvedeno jinak, jedná se o ceny pro nové klienty.

Pecka.TV

V poslední době zařadila bez navýšení ceny devět kanálů z portfolia Warner Bros. Discovery (Eurosport 1 +2, Discovery Channel, Investigation Discovery, Animal Planet, HGTV, Travel Channel, TLC a Warner TV). Dostupné jsou od tarifu Zlatá střední. V základním tarifu se od poloviny prosince objevily programy KVIFF.TV a DVTV Extra.

V základním tarifu s názvem „Pro nenáročné“ dále můžete najít například slovenskou Jednotku, Dvojku a RTVS Šport nebo filmový CS Mystery. Tento tarif je opravdu pro nenáročné diváky, například sportovní obsah v něm, kromě RTVS Šport, reprezentuje pouze ČT Sport HD a Sporty TV. Pro dětské diváky nabízí ČT Déčko.

Ve středním tarifu (Zlatá střední/Pro tři) jsou zařazeny například AMC HD, zbylé tři kanály z rodiny „CS“, Nova Sport 1 HD, Arena Sport 1+2 HD, tři kanály Viasat, nebo nově TV Noe. V nejvyšší kanálové nabídce (aktuálně 173) přibývají zbylé dva kanály AXN, Film+, Premier Sport 3, Nova Sport 2 +5 HD nebo History Channel v SD verzi. 

Pecka.TV patří k těm službám, u nichž jsou kanály AXN rozházené mezi tarify. V nejnižším tarifu nenaleznete žádný. Ve středním je hlavní AXN, celá trojice je dispozici v nejvyšším tarifu.

Název tarifu

Měsíční platba

Počet stanic

Služby v ceně

Počet zařízení

Pro nenáročné

149 Kč

107

7denní archiv, 6500+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní)

1

Zlatá střední

249 Kč

156

7denní archiv, 6500+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní)

2

Plná palba

299 Kč

173

7denní archiv, 6500+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní)

2

Pro tři

349 Kč

156

7denní archiv, 6500+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní)

3

Pro čtyři

399 Kč

173

7denní archiv, 6500+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní)

4

Pro šest

599 Kč

173

7denní archiv, 6500+ filmů a seriálů, nahrávky až 100 hodin (na 30 dní), Prima bez reklam – automatické přeskakování reklam

6

Oneplay

Za programový obsah je jako provozovatel výhradně zodpovědná TV Nova. Nastavení služby se nijak nemění, balíčky pro klienty Novy i oprátora O2 zůstávají zcela beze změny. Koncem měsíce ledna 2026 O2 ukončuje převzatou službu Kuki pro koncové zákazníky a nabízí jim možnost přechodu na Oneplay.

K programovému obsahu: trvá stav, který jsme popisovali v předchozích srovnáních. Stále není dostupný obsah od skupiny AMC. Některé běžné kanály jsou zařazeny pouze v tarifu Maximum. Také u Oneplay jsou kanály AXN rozdělené napříč tarify: všechny jsou obsaženy v nejvyšším Maximu, hlavní AXN je přítomen ještě v Extra Zábavě. Všech pět kanálů značky FilmBox najdete v nejvyšším Maximu a Extra Zábavě, jinak jsou dostupné pouze FilmBox HD a FilmBox Family. 

Obsah značky HBO včetně služby HBO Max je stále za příplatek ve všech tarifech. 

Za ukončené kanály MTV není žádná náhrada. Po ukončení jejich vysílání je hudební nabídka ve všech tarifech naprosto tristní. V nejvyšším Maximu jde o kanály z rodiny Óčko, dvakrát Mezzo, Retro Music nebo Šláger Originál. U základního tarifu Komfort se hudební fanoušci musí spokojit pouze s kanálem Óčko HD.

Ve sportu, což je hlavní těžiště a majoritní zaměření služby, je situace následující: všechny kanály jsou opět v nejvyšším balíčku Maximum. Specializovaný balíček Extra Sport postrádá v nabídce Oneplay Sport 4 z vlastní produkce a dále také partnerské kanály Canal+ Sport a Canal+ Sport 4 – 6. Nejnižší nabídka s honosným označením Komfort po sportovní stránce nabízí pouze ČT Sport HD, doplněný kanály Nova Sport 1 + 2. 

Do nabídky Oneplay přibylo pět regionálních televizních kanálů Praha TV, Polar, TV Brno 1, Zak TV, TV Morava a RTM+. Jsou dostupné ve všech tarifech, pouze v rozlišení SD.

Základní tarify Oneplay (TV Nova)

Název tarifu

Cena

Počet stanic

Služby v ceně

Počet souběžných spuštění

Oneplay 7 dní na zkoušku

0 Kč / 7 dní

60

Videotéka, předpremiéry TV pořadů

1

Oneplay Komfort

199 Kč / 30 dní

65

Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka

1 (až 3 za příplatek)

Oneplay Extra Zábava

399 Kč / 30 dní

109

Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa

1 (až 3 za příplatek)

Oneplay Extra Sport

599 Kč / 30 dní

103

Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa, Multidimenze

1 (až 3 za příplatek)

Oneplay Maximum

799 Kč / 30 dní

158

Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa, Multidimenze

3

Základní tarify Oneplay (od O2)

Název tarifu

Měsíční platba

Počet stanic

Služby v ceně

Počet souběžných spuštění

Oneplay Komfort

199 Kč (běžně), 199 Kč v O2 Spolu

65

Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka

1 (až 3 za příplatek)

Oneplay Extra Zábava

399 Kč (běžně), 349 Kč v O2 Spolu

107

Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, sportovní statistiky a videa

1 (až 3 za příplatek)

Oneplay Extra Sport

599 Kč (běžně), 499 Kč v O2 Spolu

102

Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, sportovní statistiky a videa, Multidimenze

1 (až 3 za příplatek)

Oneplay Maximum

799 Kč (běžně), 699 Kč v O2 Spolu

153

Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa, Multidimenze

3

Rozšířené tarify Oneplay s HBO Max (od O2)

Název tarifu

Měsíční platba

Počet stanic

Služby v ceně

Počet souběžných spuštění

Oneplay Komfort+HBO Max

399 Kč (běžně), výhodněji v O2 Spolu

65

Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, HBO Max tarif „Standard“ v ceně

1 (až 3 za příplatek)

Oneplay Extra Zábava+HBO Max

599 Kč (běžně), 549 Kč v O2 Spolu

109

Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, sportovní statistiky a videa, HBO Max tarif „Standard“ v ceně

1 (až 3 za příplatek)

Oneplay Extra Sport+HBO Max

799 Kč (běžně), 699 Kč v O2 Spolu

103

Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, sportovní statistiky a videa, Multidimenze, HBO Max tarif „Standard“ v ceně

1 (až 3 za příplatek)

Oneplay Maximum+HBO Max

999 Kč (běžně), 899 Kč v O2 Spolu

158

Oneplay Originály, předpremiéry TV pořadů, Videotéka, živé sportovní statistiky a videa, Multidimenze, HBO Max tarif „Standard“ v ceně

3

Poznámka: počty kanálů jsou uvedeny včetně těch s označením Krb, Afrika a Akvárium. 

Magenta TV od T-Mobile

Už v nejnižším tarifu (S Plus) divák nalezne například slovenské programy Jednotka a Dvojka a hudební programy Relax i Rebel. Hlavní AXN je dostupné v nejnižším tarifu S Plus, zbylé dva AXN White a AXN Black naleznete hned v následujícím středním tarifu M Plus. Totéž lze aplikovat i na filmové kanály značky Filmbox. Všech pět naleznete již v M Plus. 

V nejnižším tarifu jsou zastoupeny Filmbox HD, FilmBox Stars HD a FilmBox Family. Tam, na rozdíl od konkurenčního Oneplay, naleznete i AMC HD. Rovněž nabídne kanály Óčka v rozlišení HD, Retro Music TV, Rebel nebo tři kanály Šlág(e)ru. Obsah značky HBO, včetně HBO Max, je zde v ceně nejvyššího tarifu XL+ HBO, u ostatních tarifů za příplatek. V ceně nejvyššího tarifu XL+ Netflix je i tarifní plán Netflix Základní. Za příplatek je tento plán ke všem ostatním tarifům.

Z hlediska sportovních kanálů je zde situace uživatelsky příjemnější. Naprostou většinu hlavních sportovních kanálů obsahuje již střední tarif M Plus, kompletní sadu potom vyšší L Plus. Nabídka M Plus postrádá pouze FightBox HD, Extreme Sports Channel, Ginx a Fishing+ Hunting, tedy úzce zaměřené kanály. 

V nabídce Magenta TV sice specializovaný tarif nenaleznete, velmi dobře ho ovšem zastoupí i tento střední tarif. Nejnižší nabídka S Plus kromě ČT Sport HD nabízí Nova Sport 1, Sporty TV HD, Arena Sport 1, dvojici Eurosport 1+2 HD, v neposlední řadě také Sport 1+2 HD.

Součástí nabídky Magenta TV jsou i kanály v rozlišení 4K UHD. Love Nature 4K ve všech tarifech, Travelxp 4K od tarifu L Plus. Ukončené kanály MTV vyřazeny bez náhrady.

Bezplatnou součástí všech tarifů Magenta TV pořízených do 19. listopadu 2025 byla streamovací služba Canal+. Kvůli omezení vzájemné spolupráce obou provozovatelů však bude tato streamovací služba od 9. února 2026 z prostředí Magenta TV úplně odstraněna.

Název tarifu

Měsíční platba

Počet stanic

Služby v ceně

Počet zařízení

S Plus

199 Kč (na 6 měsíců), poté 399 Kč

95

Videotéka

Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)

M Plus

199 Kč (na 6 měsíců), poté 549 Kč

135

Videotéka Premium, Canal+

Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)

L Plus

199 Kč (na 6 měsíců), poté 699 Kč

163

Videotéka Premium, Canal+

Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)

XL Plus & Netflix

449 Kč (na 6 měsíců), poté 999 Kč

169

Videotéka Premium, Canal+, Netflix (základní)

Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)

XL Plus & HBO

449 Kč (na 6 měsíců), poté 999 Kč

174

Videotéka Premium, Canal+, HBO Max a 5 stanic HBO

Až 6 (4 smart + 2 set-top boxy)

Vodafone TV+ 

Na konci května vyprší zvýhodněné podmínky Kombinované nabídky, což je Vodafone TV+ za zvýhodněnou cenu pro stávající i nové zákazníky, jestliže mají u operátora zároveň mobilní tarify nebo pevný internet na doma. 

Tarif Vodafone TV Lite + Sport již na programové pozici 0 neobsahuje vybraný obsah služby Prima+. Ten je dále k dispozici v rámci základního tarifu a všech balíčků. V základu najdeme například slovenskou Jednotku nebo TA3, History HD, Mezzo HD či Mezzo Live. Také tu jsou tři vlastní kanály Vodafone – Vodafone CZ/SK, Vodafone Comedy a Vodafone Family, a všechny čtyři „CS“ kanály, tedy CS Film, CS History, CS Mystery a CS Horror.

Filmové kanály značky FilmBox jsou rozděleny mezi základní tarif, balíčky Cinema a Family. V základu jsou FilmBox HD a FilmBox Stars, v balíčcích FilmBox Extra HD, Premium HD a Family. Součástí balíčku Cinema je také trojice HBO HD, dvojice Cinemaxů HD a služba HBO Max.

Sport v povinném základu zastupuje pouze ČT Sport HD a Sporty TV, pro sportovního fanouška je určen buď Vodafone TV Lite + Sport nebo balíček Sport s 18 sportovními kanály včetně Sport 1 +2 HD a šestice Nova Sport HD.

Podle vyjádření operátora měly být ukončené kanály MTV k 6. lednu 2026 nahrazeny kanály značky Deluxe, konkrétně Deluxe Music a Deluxe Dance. Zároveň mělo dojít k nasazení kanálu 360 TuneBox.

MM 26 baliček

Přímo v platformě Vodafone TV+ jsou integrovány služby Prima+, HBO Max a Prime Video. Prostřednictvím Vodafone lze zakoupit i přístup do služby Netflix. Sledujete v aplikaci Netflix, ovšem pozor, pouze ve vybraných zařízeních operátora nebo na vlastním zařízení. 

Ceny jednotlivých tarifů 

Název tarifu

Měsíční platba 1. – 6. měsíc

Počet stanic

Služby v ceně

Počet zařízení

Vodafone TV+ Základní

Od 180 Kč se službami Vodafone / 258 Kč bez služeb Vodafone

100+

Prima+ Premium bez reklam, HBO Max na první měsíc jako dárek, (poté 220 Kč), Videotéka

6

Vodafone TV Lite & Sport

Jednotně 299 Kč

50+

Videotéka

6

Vodafone TV+ a Cinema

Od 334 Kč se službami Vodafone / 478 Kč bez služeb Vodafone

110+

Prima+ Premium bez reklam, HBO Max, Videotéka

6

Vodafone TV+ a Sport

Od 348 Kč se službami Vodafone / 498 Kč bez služeb Vodafone 

115+

Prima+ Premium bez reklam, HBO Max na první měsíc jako dárek, (poté 220 Kč), Videotéka

6

Vodafone TV+ ALLinONE

Od 663 Kč se službami Vodafone / 948 Kč bez služeb Vodafone

150+

Prima+ Premium bez reklam, Videotéka HBO Max Premium

6

Poznámka: Ještě 6. ledna 2026 seznam nabízených kanálů služby nereflektoval ukončení vysílání kanálů společnosti Paramount Skydance. Uvedené počty kanálů proto mohou být nepřesné.

Ceny tarifů po skončení zvýhodněného období

Název tarifu

Měsíční platba od 7. měsíce

Vodafone TV+ Základní

Od 210 Kč se službami Vodafone / 299 Kč bez služeb Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

Jednotně 299 Kč

Vodafone TV+ 

Základní a Cinema

Od 364 Kč se službami Vodafone / 519 Kč bez služeb Vodafone

Vodafone TV+ 

Základní a Sport

Od 378 Kč se službami Vodafone / 539 Kč bez služeb Vodafone 

Vodafone TV+ ALLinONE

Od 693 Kč se službami Vodafone / 989 Kč bez služeb Vodafone
  • Chcete mít Lupu bez bannerů?
  • Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
  • Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
  • Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?

Staňte se naším podporovatelem

Chci se stát podporovatelem
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Petr Faistauer

Příznivec a znalec IPTV technologie, externí spolupracovník redakce.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Finanční limity, které se od letoška mění

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).