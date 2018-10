 »  Videa z CIF 2013: Koho uživí mobilní obsah? A jak si nechat za kvalitu platit?

Hlavním bodem programu letošní konference Czech Internet Forum 2013 byla dvouhodinová debata zaměřená na krizi českých médií. O tom, co je čeká v roce 2014, v první časti mluvili výkonný ředitel Seznam.cz Michal Feix, generální ředitel Mladé fronty David Hurta, ředitel Prima Online Daniel Grunt, šéf digitální divize CET 21 Pavel Krbec, ředitel redakcí Economie Vladimír Piskáček, člen představenstva Mafry Roman Latuske, prezident Unie vydavatelů Jaromír Skopalík a šéf online divize Ringieru Matěj Hušek.

V druhé části se do debaty přidali zástupci mediálních agentur: Petr Bažant (Omnicom Group), Jiří Svoboda (GroupM), Daniel Šturm (NetSoft), Regina Sehnalová (BigMedia) a konzultant Petr Král (TěžkáVáha.cz).

Na celý záznam se můžete podívat zde:

Velká mediální debata - Co čeká českou mediální scénu v roce 2014 from Internet Info on Vimeo.

Jak si nechat zaplatit za kvalitní obsah?

Doba je zralá pro vznik nových mediálních projektů, řekl v rámci odpolední debaty o placeném obsahu Miroslav Motejlek, který provozuje placený zpravodajský server Motejlek.com. Zároveň vyzval tuzemské žurnalisty, aby se postavili na vlastní nohy. Spolu s ním o placeném obsahu debatoval novinář Jindřich Šídlo, bývalý ředitšéf Piano Media Tomáš Bella, šéfredaktor MF DNES Robert Čásenský, Jan Majer z Psychologie.cz a Josef Bouška (Cook Communications). Záznam debaty je tady:

Debata: Co je kvalitní obsah a jak si za něj nechat zaplatit? from Internet Info on Vimeo.

Mobilní obsah

Třetím zajímavým tipem může být debata o mobilním obsahu. Na téma „Může mobilní obsah někoho uživit?“ debatovali Jiří Budínský (Allegro Group), Lucie Tvarůžková (Economia), Michal Klíma (Tablet Media), David Lorenc (Seznam.cz), Michal Šrajer (Inmite) a Patrick Zandl – novinář a bývalý šéfredaktor Lupa.cz. Záznam si můžete pustit zde:

Debata: Může mobilní obsah někoho uživit? from Internet Info on Vimeo.

Co dělá online reklama špatně?

A kromě velkých panelových diskusí ještě dvě inspirativní doporučení: Peter Lelovič se ve své prezentaci opřel do způsobu, jakým dnes funguje internetová reklama. Proč zatím nefunguje stejně efektivně jako „old school“ reklamní formáty v tisku či televizi? A co by se Internet měl od svých předchůdců naučit?

Peter Lelovič - Pár neuctivých slov k vynálezům trojúhelníkových kol from Internet Info on Vimeo.