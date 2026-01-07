Video je u podcastů nutností, důležitá je i dlouhodobost, shodli se novináři Titlbach a Strakatý

Podle průzkumu Českého rozhlasu poslouchá podcasty aspoň jednou měsíčně 63 % české internetové populace, což představuje zhruba 4,8 milionu lidí. „Když jsme s podcasty v Enku v roce 2019 začínali, museli jsme lidem vysvětlovat, co je to vlastně podcast. A nejčastější otázka byla, jak se tohle liší od toho, co je v rozhlase,“ vzpomínal na své začátky Filip Titlbach z Deníku N..
Situace se podle něj ale už výrazně změnila. „Dostali jsme se do fáze, kdy každý ví, co je podcast. A dostali jsme se do fáze, kdy velká média, pokud nemají své vlastní podcasty, tak minimálně citují nebo parafrázují to, co se děje v jiných podcastech,“ dodal Titlbach.
Video je nutnost, ne volba
Oba novináři se shodli, že pro jejich úspěch bylo důležité, že rozhovory, které dělají, začali natáčet i na video. „YouTube dělá strašně moc dosahů a vlastně tam často děláte nejorganičtější dosah, kterého můžete v rámci nějakýho podcastu dosáhnout. Algoritmy Spotify jsou co do šíření obsahu složitější,“ uvedl k tomu podcaster Čestmír Strakatý.
I Titlbach, původem rozhlasový novinář, přiznává změnu přístupu: „Já jsem se videu bránil, protože se nerad dívám na svůj obličej, ale zjistil jsem, že je to prostě potřeba.“ Důvod je podle obou podcasterů prostý – čisté audio na sociálních sítích nemá šanci.
Byznys postavený na vztahu s posluchači
Titlbach popsal i model Deníku N, kde jsou podcasty součástí klubového předplatného za 4 000 korun ročně: „Od doby, co jsme z toho udělali video a začali v novém studiu natáčet dlouhé rozhovory a přesunuli jsme to za platební bránu, tak nám výrazně strmě narostl počet předplatitelů.“
Zároveň využívají platformu Hero Hero, kde mohou lidé přispívat 6 eur měsíčně jen na Studio N. Čestmír Strakatý má na této platformě asi 10 000 podporovatelů, „Enko“ kolem 1 500.
Klíčem k úspěchu není podle Strakatého marketing, ale především kvalitní obsah: „Jediná věc, která funguje, je dělat to, co děláte, nejlépe. Je to banální, ale je to prostě pravda.“ Zároveň je podle něj důležité budovat s posluchači dlouhodobý vztah: „Lidé daleko radši pošlou těch 6 euro Filipovi, než aby to poslali Deníku N. Funguje tam určitá afinita,“ doplnil Strakatý.
Žádný recept na úspěch
Titlbach upozorňuje, že na úspěšný podcast neexistuje žádný univerzální návod: „Furt někdo chodí a ptá se, jak se dělá podcast. Já to ale nevím.“
Oba se shodli na tom, že důležitá je dlouhodobé udržení konkrétní značky a také zdůrazňují důležitost dlouhodobosti a schopnosti se přizpůsobit. „Strašně moc lidí zakládá nový podcasty, ale nemyslí na to, že po patnáctém díle musí vzniknout šestnáctý,“ dodal Titlbach.
