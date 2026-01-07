Lupa.cz  »  Video je u podcastů nutností, důležitá je i dlouhodobost, shodli se novináři Titlbach a Strakatý

Video je u podcastů nutností, důležitá je i dlouhodobost, shodli se novináři Titlbach a Strakatý

Redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Čestmír Strakatý a Filip Titlbach na konferenci Czech Internet Forum 2025.
Autor: David Háva
Čestmír Strakatý a Filip Titlbach na konferenci Czech Internet Forum 2025.
Na letošním Czech Internet Foru se setkali dva z nejznámějších tuzemských podcasterů – Filip Titlbach z Deníku N a Čestmír Strakatý. Během půlhodinového rozhovoru mluvili o tom, jak se podcastová scéna v Česku změnila, proč je video důležité a jak funguje byznys model placených podcastů.

Podle průzkumu Českého rozhlasu poslouchá podcasty aspoň jednou měsíčně 63 % české internetové populace, což představuje zhruba 4,8 milionu lidí. „Když jsme s podcasty v Enku v roce 2019 začínali, museli jsme lidem vysvětlovat, co je to vlastně podcast. A nejčastější otázka byla, jak se tohle liší od toho, co je v rozhlase,“ vzpomínal na své začátky Filip Titlbach z Deníku N..

Záznam přednášky si mohou pustit jen podporovatelé Lupy. Pokud se chcete mezi ně zařadit, všechny podstatné informace najdete zde.

Situace se podle něj ale už výrazně změnila. „Dostali jsme se do fáze, kdy každý ví, co je podcast. A dostali jsme se do fáze, kdy velká média, pokud nemají své vlastní podcasty, tak minimálně citují nebo parafrázují to, co se děje v jiných podcastech,“ dodal Titlbach.

Video je nutnost, ne volba

Oba novináři se shodli, že pro jejich úspěch bylo důležité, že rozhovory, které dělají, začali natáčet i na video. „YouTube dělá strašně moc dosahů a vlastně tam často děláte nejorganičtější dosah, kterého můžete v rámci nějakýho podcastu dosáhnout. Algoritmy Spotify jsou co do šíření obsahu složitější,“ uvedl k tomu podcaster Čestmír Strakatý.

I Titlbach, původem rozhlasový novinář, přiznává změnu přístupu: „Já jsem se videu bránil, protože se nerad dívám na svůj obličej, ale zjistil jsem, že je to prostě potřeba.“ Důvod je podle obou podcasterů prostý – čisté audio na sociálních sítích nemá šanci.

Byznys postavený na vztahu s posluchači

Titlbach popsal i model Deníku N, kde jsou podcasty součástí klubového předplatného za 4 000 korun ročně: „Od doby, co jsme z toho udělali video a začali v novém studiu natáčet dlouhé rozhovory a přesunuli jsme to za platební bránu, tak nám výrazně strmě narostl počet předplatitelů.“

MM 26 AI

Zároveň využívají platformu Hero Hero, kde mohou lidé přispívat 6 eur měsíčně jen na Studio N. Čestmír Strakatý má na této platformě asi 10 000 podporovatelů, „Enko“ kolem 1 500.

Klíčem k úspěchu není podle Strakatého marketing, ale především kvalitní obsah: „Jediná věc, která funguje, je dělat to, co děláte, nejlépe. Je to banální, ale je to prostě pravda.“ Zároveň je podle něj důležité budovat s posluchači dlouhodobý vztah: „Lidé daleko radši pošlou těch 6 euro Filipovi, než aby to poslali Deníku N. Funguje tam určitá afinita,“ doplnil Strakatý.

Celý obsah je dostupný pouze našim podporovatelům

Můžete se jím stát i vy. Získáte tak nejen přístup k přepisům všech našich podcastů, ale také Lupu bez bannerů, newsletter o zákulisí českého internetu a další výhody.

Chci se stát podporovatelem
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Finanční limity, které se od letoška mění

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).