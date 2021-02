Vláda nesplnila své sliby o digitalizaci, z Windows mizí Flash, SSD se prodává více než HDD

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Ani jeden ze slibů vlády ohledně digitalizace Česka nebyl splněn, shrnuje ve své analýze neziskovka Rekonstrukce státu. „Za uspokojivě naplněný nelze považovat ani jeden ze 17 hodnocených slibů o digitalizaci Česka z programového prohlášení. Vládou slibované posílení efektivity a transparentnosti státní správy a zjednodušení komunikace mezi státem a občanem zatím není patrné. Klíčové změny navíc často vzešly z iniciativy poslanců a veřejnosti,“ shrnuje zpráva.

Ve čtvrtém kvartálu 2020 se vyrobilo 6,7 miliardy čipů postavených na ARMu. Jde o historický rekord. Každou sekundu se tedy vyrobilo 842 čipů. David Holz z Leap Motion přinesl zajímavé srovnání: každou sekundu se na světě rodí 4,3 dětí, takže lidstvo nyní produkuje 200× více počítačů za sekundu než lidských bytostí.

Microsoft začal šířit aktualizaci, která z Windows natvrdo odstraňuje Flash. Jak informuje ZDNet, aktualizace KB4577586 už je vynucována.

Pokusy o evropské cloudy jsou zcela deklasovány velkými hráči z USA. LightReading rozebírá kondici T-Systems, tedy cloudové a IT odnože Deutsche Telekomu. Od roku 2012 se tržby propadly na 6,8 miliardy eur a podnik je ve ztrátě. Podíl na evropském cloudovém trhu jsou dvě procenta. T-Systems také cloud staví na hardwaru od Huawei, což zřejmě do budoucna nepomůže. Evropská unie v současné době řeší vybudování jakéhosi evropského cloudu a vznikl projekt Gaia-X. Společný projekt rozjíždí také francouzské podniky Atos a OVH.

Qualcomm, Google a Microsoft si příliš nepřejí odkup ARMu ze strany Nvidie. Tento obchod za 40 miliard dolarů by podle nich mohl způsobit dominanci jedné firmy a také větší uzavření ARMu. Ten se doposud profiloval jako „čipové Švýcarsko“. Zmiňované tři společnosti se obrací na antimonopolní úřady, informuje Bloomberg. Proti transakci také bojuje Čína, která v přechodu britské firmy s japonským vlastníkem pod americký podnik vidí ještě větší ohrožení své polovodičové závislosti.

Chromium od verze 89 přestane podporovat staré procesory. Týká se to modelů Intel Core 2 Duo a AMD Athlon 64 a níže. Chromium bude mimo jiné vyžadovat instrukční sadu SSE3. Chromium je základem pro Chrome, Edge nebo prohlížeč od Seznamu.

Pat Gelsinger oficiálně převzal funkci šéfa Intelu. Veterán této společnosti, který si na pár let odskočil na pozici ředitele VMwaru, nyní musí vyřešit problémy s výrobou a doklepnout 10nm proces, případně samozřejmě pořešit další generace. Gelsingerovi už se podařilo stáhnout zpět několik legend, které v poslední době z firmy odcházely. Nový šéf slibuje návrat do výsluní.

Čínský Tencent v roce 2020 investoval do 31 herních společností, ukazuje nová analýza. Většina transakcí proběhla v Číně, Tencent je ale aktivní i v zahraničí. Firma před pár dny koupila minoritní podíl v českých Bohemia Interactive, což rozebíráme v rozhovoru s Markem Španělem.

Huawei informovalo dodavatele, že letos sníží objednávky komponent do smartphonů o 60 procent. Uvádí to Nikkei Asia s tím, že se nadále projevují sankce USA. Huawei letos plánuje expedovat 70 až 80 milionů telefonů, loni to bylo 189 milionů. Objednávky míří především na 4G komponenty, tam tolik sankcí nemíří.

Nvidia vrací do obchodů čtyři roky starou kartu GeForce GTX 1050 Ti. Reaguje tím na velmi problematickou situaci s nedostatkem grafik na trhu. Nyní by tak v některých obchodech mělo jít koupit aspoň něco, i když 1050 Ti stojí přes čtyři tisíce, tedy stejně, jako když původně vyšla. Na 1050 Ti jsou k dispozici součástky, mimo jiné paměti GDDR5. Mluví se také o tom, že by se na trh mohlo vrátit pár kusů RTX 2060.

Situace kolem nedostatku čipů se ještě zhoršila. Továrna v Texasu totiž musela odstavit provoz kvůli problémům s elektřinou. V Texasu se potýkají s extrémním počasím, což klade nároky na potřebu elektřiny pro vytápění a podobně. Některé továrny vypínají provoz, aby mohla běžet kritická infrastruktura. Postižená je i Samsung Austin Semiconductor, kde vyrábí Samsung, NXP a Infineon.

Češi vytvořili Squadron, půlhodinovou fanouškovskou epizodu ze světa Star Treku:

SSD disků už se prodává více než HDD, ukazuje statistika TrendFocus za rok 2020. SSD se prodalo 333 milionů kusů (meziročně o 20,8 procenta více), HDD pak 260 milionů kusů, tedy o 18 procent méně. HDD stále vítězí v kapacitě. Největšími výrobci jsou Samsung a Western Digital.

Do M.2 slotu půjde pořídit levné disky. Western Digital uvedl sérii SN350 s kapacitami 240, 480 a 960 GB s tím, že ceny jsou stanoveny na 44, 55 a 100 dolarů. Sekvenční čtení má dosáhnout až na 2400 MB/s, zápis pak na 900 až 1900 MB/s. Využívají se čipy QLC a PCI Express 3.0. Očekávat lze kratší výdrž, záruka jsou tři roky.

Jde uchladit grafickou kartu Nvidia GeForce RTX 3080 pouze pomocí pasivního chlazení? Mical Wong, který se na pasivní chladiče specializuje, udělal pokus. Tuto kartu společně s procesorem AMD Ryzen 5 5600X umístil do počítačové bedny, která zároveň funguje jako chladič s velkým žebrováním a pipelines. Ani to při velké zátěži nestačilo, teploty dosahovaly na 90 stupňů, kdy karta začala snižovat výkon.

Na trhu se rýsuje nová firma Nothing, kterou založil spoluzakladatel OnePlus Carl Pei. Už získala investici od Alphabetu, mateřské firmy Googlu. Nothing také koupil značku a duševní vlastnictví společnosti Essential, kterou založil a zavřel tvůrce Androidu Andy Rubin. Nothing má vyvíjet chytrá zařízení, Essential zase zkoušel nové koncepty smartphonů.

O low-code vývoj je stále mezi investory zájem. OutSystems tento týden získal investici 150 milionů dolarů, což jej ohodnotilo na 9,5 miliardy dolarů.

Open source projekt Dapr vychází ve verzi 1.0. Je podporován Microsoftem a slouží k budování distribuovaných cloud native aplikací. Nástroj je k dispozici na GitHubu.

Švédský Sinch za 1,14 miliardy dolarů získává americké Inteliquent. To nabízí hlasovou komunikaci a možnost její integrace do vlastních produktů, Sinch se pak soustředí na komunikaci jako takovou. Díky odkupu má posílit na americkém trhu.

Palo Alto Networks za 156 milionů dolarů kupuje Bridgecrew. Jde o nástroj pro DevOps bezpečnost. Palo Alto Networks tímto chce posílit svůj Prisma Cloud.