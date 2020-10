EU chce postavit cloud za 10 miliard eur, deklaraci podepsalo i Česko

V Evropské unii by měla vzniknout jakási alternativa k americkým cloudům typu Amazon Web Services, Google Cloud nebo Microsoft Azure. Akce by během následujících sedmi let měla spolykat 10 miliard eur. Odstartována byla podpisem deklarace, kde figurují zástupci 25 evropských zemí včetně České republiky. Z členů EU prozatím nepodepsali pouze Dánsko a Kypr.

Ještě do konce letošního roku má vzniknout uskupení European Alliance on Industrial Data and Cloud. Má vytvořit základ pro vznik “evropské cloudové technologie” s tím, že primární roli má hrát ochrana dat. Jednou z aktivit, které už se v Evropě kolem cloudu dějí, je projekt Gaia-X, který jsme na Lupě několikrát rozebírali.

Nový projekt Evropské komise počítá s 10 miliardami eur s tím, že EU investuje dvě miliardy z programů jako CEF či Digital Europe Programme. Zbytek má jít ze soukromého sektoru a lokálních vlád. Ty mají peníze vkládat skrze koronavirové fondy obnovy, které do zemí míří rovněž z EU. Jak jsme na Lupě psali, Česko z něj chce na digitalizaci dát 25 miliard.

Do Evropského projektu se budou moci zapojit i neevropské cloudy, ty ale budou muset zajistit “evropské standardy v ochraně dat” a zajistit to, aby se k nim nikdo nepovolaný nemohl dostat. Evropě dlouhodobě vadí zákon U.S. Cloud Act, který za určitých podmínek umožňuje americké vládě přistupovat k datům zákazníků amerických cloudových poskytovatelů, i když data leží v datacentrech v Evropě.

Kompletní znění deklarace si lze přečíst zde (PDF). Za Českou republiku jí podepsal Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace.

