 »  Vladislav Král (Foxconn): Z Česka budeme dodávat servery do Ruska, USA tam nechtějí

Tchajwanský podnik Foxconn se v rámci transformace posouvá z role výrobce do společnosti s vlastními technologiemi. Pro aktivity v Evropě si často volí základnu v Česku. Jednou z nových odnoží je firma TradeDX, přes kterou Foxconn prodává své serverové technologie. TradeDX také stojí za zakázkou za stovky milionů korun, kdy v Česku budou vyrábět datacentra v kontejnerech pro německé Cloud&Heat Technologies.

Vladislav Král z Foxconnu a TradeDX v rozhovoru pro Lupu popisuje, proč se jako zajímavý trh pro „white label“ hardware jeví Rusko nebo jak spolupráce s Cloud&Heat funguje.

Co je zač podnik TradeDX a proč ho Foxconn v Česku vytvořil?

TradeDX je nová společnost založená před dvěma lety. Je stoprocentně vlastněná Foxconnem a v podstatě vznikla v rámci „generace dva“, kdy se Foxconn začíná měnit z výrobce do poskytovatele různých řešení. Vedle Foxconn DRC, 4Tech a SafeDX vznikla ještě firma TradeDX, která je v podstatě obchodní platformou. Strategie je v importu existujících technologií Foxconnu v oblasti datových center, tedy různé servery, storage, switche a tak dále. Foxconn má know-how a může technologie nabízet dále. Tak, jak Foxconn například pro Hewlett Packard Enterprise nabízí design na míru, tak jsou dodavatelé, kteří netrvají na tom, že jim duševní vlastnictví zůstane, a Foxconn je pak schopný tyto technologie „brandovat“ a prodávat dále.

Takže prodáváte takzvaný „white label“ hardware?

Je to white label. Neprodáváme ho běžným uživatelům. Máme dva hlavní směry. Hledáme velké zákazníky, kteří chtějí řešení na míru. Snažíme se udělat design výrobku tak, aby zákazníkům vyhovoval. Samozřejmě s tím musí přijít dostatečně velká série, aby se něco takového zaplatilo. Druhý typ zákazníka je takový, kdy hledáme technologického partnera, který má nějaké know-how, jež by naše výrobky obohatil a udělal je v něčem unikátní. I to je důvod, proč jsme zahájili spolupráci s německou společností Cloud&Heat Technologies. Pro ni začínáme vyrábět datová centra v kontejnerech. Za tím je ovšem ještě další krok, kdy chceme naše servery obohatit o vodní chlazení, které Cloud&Heat má, a to pak prodávat jako řešení v kontejnerech nebo samostatně do datových center.

TradeDX působí z Česka do dalších zemí?

Zejména do Evropy, Ruska a zemí Středního východu. Ve Spojených státech a Číně už je jiná obchodní společnost a v Evropě nebylo nic. To je ten důvod, proč jsme to zde založili.

Cloud&Heat je pro TradeDX první větší zdejší zákazník?

Cloud&Heat je v tuto chvíli největší zákazník, co se týče rozsahu. Ale není to úplně primární byznys TradeDX. To, proč jsme šli do Cloud&Heat, bylo to, že jsme jim chtěli prodat naše switche a servery. A až v Německu jsme viděli, že tam stojí nějaký kontejner, do kterého montují počítače. Takže jsme se začali ptát, co to dělají, k čemu to je a podobně. Z toho vzešla následná spolupráce.

Malá společnost Cloud&Heat se dostala k zakázce na výrobu datových kontejnerů pro blockchain a těžbu kryptoměn. My jsme jim řekli, že my máme k dispozici výrobu, na kterou oni nebyli připravení. Měli kapacitu na jednotky kusů a dostali zakázku na sto kontejnerů.



Autor: TradeDX Vladislav Král, Foxconn a TradeDX

Hlavně nás ale zajímalo to, že jsme u Cloud&Heat viděli kontejnery, které jsou chlazené vodou. Začali nám ukazovat jejich know-how a vzali nás do jejich datových center. To nejsou standardní datacentra, ale v podstatě pouze místnosti, které jsou rozmístěny napříč sídlištěm. V těchto místnostech jsou umístěny racky s vlastními servery. Z nich se sbírá teplo z každé komponenty – z pamětí, disků, šasi, procesorů. Teplo se sebere a dodává na sídliště. Takže nemají žádné chlazení, a ještě mají byznys postavený na tom, že teplo dodávají do sítě. Viděli jsme, že servery, které Cloud&Heat používá, jsou hodně jednoduché, a mysleli jsme si, že náš white label je pro ně ideální řešení. Dají se používat na náročné operace a na druhé straně jsou dostatečně levné. V kombinaci s vodním chlazením můžeme vybudovat solidní cluster s velice nízkými provozními náklady. To byl důvod, proč jsme do spolupráce šli.

Nyní jsme v situaci, kdy jsme pro Cloud&Heat vyrobili řadu kontejnerů. Doteď jsme vyráběli kontejnery pouze chlazené vzduchem, které šly zejména do Skandinávie. Teď budou k dispozici i kontejnery chlazené vodou, které se začnou masově vyrábět. Stane se tak v první půlce příštího roku.

Druhou věcí je pak to, že Cloud&Heat budou mít do konce září hotový prototyp vodního chlazení pro naše white label servery. To začneme nasazovat do datacenter a provozovat na tom OpenStack cluster.

Podle oficiálních čísel chcete ročně pro Cloud&Heat vyrobit až 240 kontejnerů…

To je maximální kapacita, kterou jsme nastavili výrobou prvních deseti kontejnerů. Na tom jsme si vyzkoušeli, s jakou rychlostí jsme schopní doručovat. Asi by šla kapacita i navýšit, ale tohle je nyní pro nás optimální. Je to do značné míry sezónní byznys, který mimo jiné závisí na trhu s kryptem. Kontejnery se používají na těžbu kryptoměn a na to teď nebyla úplně dobrá doba. Ale pak jsou tady další zákazníci, kteří kontejnery potřebují na blockchainové operace. To se nabízí hlavně do Japonska a Číny, tam je o to velký zájem.



Autor: Foxconn, TradeDX

Je byznysově reálné tu plnou kapacitu využít?

Určitě ne v roce 2019. Ale jeden zákazník si objednal sto kontejnerů, šlo o jednu zakázku. Jedná se s řadou významných firem a zájem o to je. Kapacitu jsme schopní nabídnout také dalším firmám, které by o výrobu kontejnerů měly zájem. Vedle standardizovaných kontejnerů jsme schopní připravit také kontejnery na míru. Také je umíme vybavit jak non-IT, tak IT technologií.

Na kolik vyjde jeden plně osazený kontejner?

Za model chlazený vzduchem je to 800 tisíc eur. Jsme schopní ty kontejnery nabízet v různých režimech. Někteří zákazníci, typicky těžaři kryptoměn, už mají nějaké existující kontrakty ohledně grafických karet, takže jim stačí dodávat bez GPU.

Co všechno se kolem těchto systémů v Česku dělá? Jde čistě o montovnu, nebo zde vzniká i přidaná hodnota?

U kontejnerů jde o kompletaci relativně sofistikovaného zařízení. Ale to, v čem už nejsme montovna, je to, že máme svůj vlastní server, který jsme si sami navrhli a nyní ho obohatíme o vodní chlazení. Bude to náš výrobek, který budeme prodávat do světa. Design vzniká na Tchaj-wanu, výroba se řeší v Česku. Výrobky budeme dělat v Kutné Hoře, ale zároveň je odsud budeme prodávat. Budeme mít vlastní obchod, marketing a podobně. TradeDX už je česká společnost.

Celý obchod s Cloud&Heat má mít hodnotu ve stovkách milionů korun. Kde tyto peníze zůstanou? Na Tchaj-wanu, nebo se s nimi bude nakládat dále v Česku?

Zisk, který se generuje, zůstává ve společnosti TradeDX, která patří pardubickému Foxconnu. V tuto chvíli investujeme do toho, abychom si vytvořili vlastní portfolio. TradeDX se snaží nabývat na rozměru. Chystáme se například na výstavu do Dubaje, kde bychom chtěli vystavovat naše vodou chlazené servery. Země Blízkého východu jsou jedny z hlavních, na které se chceme zaměřit. Firma je mladá a v tomto byznysu poměrně dlouhou dobu trvá, než si uděláte jméno a tak dále.

Je TradeDX oproti současné výrobě v Kutné Hoře a Pardubicích pro tuzemský Foxconn významný krok kupředu?

Je to výrazná změna v myšlení společnosti. Musíme budovat kompetence, které jsme doposud nepotřebovali. Měli jsme v podstatě dva, tři zákazníky, jako jsou HP nebo Cisco, a nestarali jsme se o žádný marketing nebo jak daný produkt bude vypadat. A najednou musíme. Je to vše nové, sbíráme informace z Tchaj-wanu, kde už si tímto procesem prošli. Je to úplně jiná práce a je to těžko kombinovatelné s tím, co se dnes ve Foxconnu děje. Je to zcela jiný typ činnosti. Výroba už je dejme tomu jenom pět procent celého úsilí.

Je pro vás výhodou to, že Foxconn v Kutné Hoře montoval datacentra v kontejnerech pro Hewlett Packard Enterprise (HP POD)?

Infrastruktura tam připravená je, ale ta je určená pro výrobu HP POD. Není to něco, co by šlo sdílet s dalšími zákazníky. My každopádně ani celou výrobu v Kutné Hoře nemáme. Tam sídlí TradeDX, ale vyrábíme i mimo Kutnou Horu. V případě, že zakázky překročí kapacitu 240 kusů ročně, bychom se spíše rozšířili do Pardubic, kde mají kapacitu. Mají se tam vyrábět bateriové kontejnery. Kutná Hora má nyní byznysu dost a slibně roste.

Jak se vám shání lidé?

Výroba kontejnerů také probíhá hodně skrze dodavatele. Lidí každopádně není potřeba tolik. Na jeden kontejner jich je třeba osm. Když jedete v plné kapacitě, potřebujete asi 50 zaměstnanců v celém procesu. Jinak máme silného partnera, se kterým máme zkušenosti při výstavbě datového centra SafeDX. V TradeDX už pro nás manufaktura jako taková není klíčová. Můžeme ji outsourcovat na lokální společnosti. Co nás zajímá, je produkt nebo design.

Budete cílit také na Česko? Je zde po vašem typu služeb poptávka?

Prostor zde je, ale klíčový trh to není. Zjišťovali jsme zejména to, jak moc jsou zákazníci ochotní platit za servery s tradiční značkou a jak velkou očekávají slevu za white label server. Naše zjištění je takové, že cenová strategie tradičních značek stlačila ceny hardwaru relativně nízko. Server je z 90 procent procesor, paměť a disk. To si nevyrobíme, to kupujeme všichni. Zbylých 10 procent, to jsme schopní nějakou naší efektivitou ovlivnit.

Takže cena není nějaký zásadní důvod, proč bychom naše servery měli prodávat. Můžeme být levnější o 10 až 15 procent než výrobek s tradiční značkou. Ale to není něco, na základě čehož by byli zákazníci ochotní vzdát se luxusu spojeného se značkou – typicky jde o servis a podobně. Hledáme tedy další příležitosti, jak servery prodávat.

Proto jsme se rozběhli na dvě strany. Jednou jsou ultravelcí zákazníci, speciální design na míru, obrovská série, marže stlačená na minimum a žijeme z rozsahu. Druhou cestou je pak to, když má někdo technologickou výhodu, tak ji přijmeme, dáme ji do našeho serveru a pak to prodáváme s vyšší přidanou hodnotou. Příkladem je právě Cloud&Heat a jejich vodní chlazení.

Jinak co se týče trhů, největší potenciál vidíme v Rusku. Tam se nyní objevují určité restrikce na americké značky, jako jsou Dell, Cisco, HPE a tak dále. Tyto firmy mají pozici zejména ve státních zakázkách značně ztíženou. Takže se naše obchodní úsilí soustředí na Rusko.

Takže se z Česka budou prodávat servery do Ruska?

To je to, kam bychom chtěli jít. S tím, že neuvidíte značku Foxconn. V Rusku musí operovat ruský obchodník, takže navazujeme vztahy s ruskými entitami. Tito partneři jsou schopní technologie otestovat, certifikovat, vytvořit značku. Máme nyní rozpracovaných několik velice slibných obchodních „leadů“, které by měly vést k větším úspěchům. Bavíme se už o letošku.

Jde o ruskou státní správu, nebo také soukromý sektor typu Yandex?

Soukromá sféra nás také zajímá a Yandex určitě bude jedna z těch firem, do které také půjdeme.

Jak velké objemy si od Ruska slibujete?

Přesná čísla aktuálně nemám. Prozatím jsme vypracovali strategii, jak se na ruský trh dostat, jak tam prodávat, za kým jít, co tam funguje a tak dále. Nyní máme konkrétní firmy, které s námi chtějí spolupracovat a prodávat. Odhady budeme dělat až nyní. V Rusku jsme projeli také řadu komerčních datových center, které projevují zájem v případě nějakých výhod, jako je právě vodní chlazení. Jinak je to stejná situace jako v Česku.

Řada lidí má tendence dívat se na Rusko skrze prsty. Setkáváte se tam s něčím překvapivým?

V Rusku mě překvapily dvě věci. Do jednání s námi hned od začátku vstupují vysoce postavení lidé a většinou přímo výkonní ředitelé. A tím, že vrstev řízení je tam poměrně málo, měli tito lidé velice dobrý přehled, co se na jednotlivých úrovních děje. S řediteli a majiteli jsme byli schopní se bavit na dost konkrétní úrovni.

A také mě velice mile překvapila úroveň ruských IT firem. Pracovní prostředí je tam na velmi vysoké úrovni, vzdělanost lidí také, platy v IT jsou rovněž slušné. Narazili jsme na profesionální manažery s výbornou angličtinou. Mysleli jsme si, že to budou samé diskuse u vodky, ale byl to přesný opak. S vodkou na jednání přijít musíte, to je prostě slušnost, ale pak vše probíhá naprosto perfektně. Uvidíme, až se vše začne překlápět do reálného byznysu. Teď jsme prodávali první vzorky a zatím vše probíhá tak, jak má.

Jak řešíte vztahy s dodavateli typu Intel a podobně? Řeší to za vás Foxconn na Tchaj-wanu?

Je to různé. Máme výhodu, že si na tento korporátní nákup můžeme sáhnout, ale určitě se tak neděje pokaždé. To, že je Foxconn velký, ještě neznamená, že má všude úplně nejlepší podmínky a nabídky. Dodavatelé jako Intel hodnotí každý projekt různě. Často jde o nákupy řízené přímo zákazníky, jako jsou právě HPE. My tedy nemáme snazší situaci. Snažíme se vybudovat vlastní lokální nákupy a využíváme různé cesty. Snažíme se sami u dodavatelů zajistit dobrou pozici.

S vaší velikostí už pro tyto dodavatele jste zajímaví?

Zatím se ještě nebavíme o žádných velkých sériích. Nyní jsou dodavatelé v módu očekávání, ale už některé obchody proběhly. Stává se, že zatím občas sáhneme do Číny, občas se objeví někdo lokální. Dodavatelé jsou velmi aktivní. Nejsme ničím limitovaní. Dokonce náš korporát razí heslo „Europe for Europe“, kdy má být Evropa schopná se postarat sama o sebe a nespoléhat na matku v Asii. Sice to bolí, bude to trvat déle, ale je to cesta, kterou jdeme.