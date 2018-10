 »  Vodafone brzy koupí UPC, Revolut lze nabít korunami, Yahoo prodává Flickr

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Financial Times přišly se zprávou, že už je konečně na spadnutí obchod, kdy Vodafone převezme část aktivit Liberty Global a za 16,5 miliardy eur získá byznys v Německu a pobočky UPC v Česku, Rumunsku a Maďarsku. U nás by takové spojení mohlo být zajímavé, Vodafone zde totiž na rozdíl od O2 a T-Mobilu nemá vlastní pevné sítě.

V sobotu 28. dubna v Česku otevře první oficiální Mi Store od čínské firmy Xiaomi. V obchodním centru na Černém Mostě v Praze se o něj bude starat distributor Witty Trade, který už v Česku působí. Mi Store bude vedle chytrých telefonů prodávat také všemožné příslušenství od Xiaomi. Za Xiaomi stojí velké investice, které nyní firma využívá k expanzi po celém světě, mimo jiné právě skrze oficiální obchody.

Microsoft prodal poslední telefon s operačním systémem Windows Mobile (Windows Phone) a další už na trh dodávat nebude. Postupnou smrt doplňuje také to, že Microsoft ukončil podporu pro své vlastní aplikace na této platformě běžící, konkrétně pro Skype for Business, Yammer a Teams. Google zase hlásí, že odteď už na trh budou přicházet telefony minimálně s verzí Android 8.0. Starší verze už neprojdou certifikací v případě, že budou chtít mít Google Play a podobně.

Dalším evropským jednorožcem, tedy firmou s hodnotou nad miliardu dolarů, je britský fintech Revolut. Ten získal nových 250 milionů dolarů, celkově už je na 336 milionech a valuaci 1,7 miliardy dolarů. Firma peníze využije k další expanzi. Zde je zajímavé, že od tohoto týdne je možné Revolut nabít také českými korunami. V Česku už má přes 10 tisíc uživatelů, celkově dva miliony.



Autor: Statista Zaměstnávání ve Spojených státech skrze víza H-1B

Yahoo prodalo dříve slavnou službu pro sdílení fotografií Flickr, kterou kupovalo v roce 2005. Kupujícím je společnost SmugMug zaměřená na sdílení fotografií pro profesionální uživatele. Flickr už nějakou dobu stagnoval s tím, jak se plácalo samotné Yahoo. Nový majitel chce službu dále rozvíjet a profilovat ji.

Windows Central přichází se zprávou, že Microsoft chystá odtučněnou verzi Windows 10. Projekt nazvaný „Lean“ vyniká tím, že odstraňuje řadu předinstalovaných aplikací, které zabírají místo. Edice má být určená pro stroje, které mají storage méně jako 16 GB.

Valve kupuje malé herní studio Campo Santo, které stojí za úspěšnou hrou Firewatch. Co přesně od toho čekat, není úplně jasné. Pro Valve je prioritou jeho největší online herní obchod Steam a ve vytváření vlastních her už dlouho není příliš aktivní. Half-Life 3? Valve se zároveň připojilo do uzlu NIX.CZ, ohlašováno je přes route servery a kapacitu má 20 Gb/s. Facebook se zase na Slovensku připojil do NIX.SK.

Apple vydává vlastní NoSQL databázi FoundationDB jako open source. Je pod licencí Apache 2.0 a k dispozici je na GitHubu. Apple technologii získal v rámci akvizice.

Čísla od Statista ukazují, že nejvíce zahraničních zaměstnanců ve Spojených státech skrze populární víza H-1B zaměstnává Amazon. Je dokonce výrazně před Microsoftem, Intelem, Googlem, Facebookem i Applem.