 »  Vychází Raspberry Pi 4, největší chyba Billa Gatese je Android, nový Kindle je zde

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Jaká je největší chyba, kterou kdy udělal Bill Gates? Světu tu sdělil on sám při jednom z posledních videorozhovorů, které poskytl. Spoluzakladatel Microsoftu lituje toho, že jeho firma nezareagovala dobře na příchod mobilních operačních systémů a že se v této oblasti nedostala tam, kde je dnes Android. Gates také řekl, že v těchto branžích „vítěz bere vše“ a že zde není prostor pro více než jednoho hráče mimo stojícího vedle iOS. Ušlou příležitost Gates vyčíslil na 400 miliard dolarů.

Přichází Raspberry Pi 4, konkrétně Model B. Součástí je čtyřjádrový ARM Cortex-A72, volba mezi 1, 2 a 4 GB RAM (LPDDR4), dva konektory pro USB 2.0 a dva pro USB 3.0, bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, gigabitový ethernet, napájení skrze USB-C, dva konektory pro micro HDMI, přičemž podpora pro jeden monitor je 4K. Je také možnosti dekódovat H.265. Ceny startují na 35 dolarech.

Ukázalo se také, že jedno Raspberry Pi posloužilo k prolomení se do sítě NASA. To bylo připojené do sítě bez potřebné autorizace, díky čemuž bylo možné získat přístup k síti Jet Propulsion Laboratory a odcizit 500 MB dat kolem mise na Mars. Útočník se zde pohyboval kolem deseti měsíců a vyšetřování stále probíhá.

Amazon představil novou verzi e-čtečky Kindle Oasis. Hlavní novinkou je možné měnit si podsvícení v tom smyslu, že je možné nastavovat různou „teplost“ bílé barvy. Lze se tak dostat od čistě bílé až k nažloutlé. Cena nové čtečky startuje na 249,99 dolaru (8 GB), 32GB model pak vyjde na 279,99 dolaru. Stroj jde do prodeje 24. července.

Spojené státy dále tlačí na Čínu. Wall Street Journal informuje, že se embargo nyní týká dodávek amerických čipů do čínských superpočítačů. Americká vláda opět argumentuje národní bezpečností, protože superpočítače jsou často využívány pro výzkum v oblasti obrany a podobně. USA a Čína se v posledních letech trumfují v tom, kdo bude mít více nejrychlejších HPC na světě. Dodavatelé čipů jako Nvidia, Intel, AMD a další nyní i v případě dodávek pro HPC budou muset žádat o svolení. Firmám se to příliš nelíbí a dle průběžně se objevujících informací na americkou vládu tlačí a zároveň se snaží najít způsoby, jak do Číny čipy dál dodávat. Nově se veřejně ozvalo také trio Microsoft, Sony a Nintendo. To vydalo otevřený dopis (PDF) směřovaný vládě USA, v němž říká, že snahy o ochranu duševního vlastnictví jsou dobré, ale že embarga byznys reálně poškozují.

Huawei se dál snaží přesvědčovat, že je legitimní součástí globálního technologického byznysu. V novém dokumentu (PDF) týkající se duševního vlastnictví uvádí, že od roku 2001 za licenční poplatky kolem patentů zaplatilo přes šest miliard dolarů, přičemž 80 procent z toho šlo americkým firmám. Peníze už proudí i opačným směrem – Huawei údajně od roku 2015 za své patenty obdrželo 1,4 miliardy dolarů.

Huawei nabízí ještě jedno nové číslo – firmě se letos v období do 30. května podařilo expedovat 100 milionů chytrých telefonů. Trvalo to tak 149 dní, zatímco v roce 2015 to bylo 355 dní. Huawei rovněž říká, že už mimo domovskou Čínu uzavřelo 50 kontraktů na 5G sítě (Jižní Korea, Velká Británie, Finsko, Švýcarsko a další) a expedovalo přes 150 tisíc základnových stanic.

Slack vstoupil na burzua po IPO cena jedné akcie vyskočila na 38,5 dolaru. Později došlo k propadu, následně k oživení a nyní se obchoduje přes 37 dolarů za kus. Tržní hodnota Slacku je téměř 19 miliard dolarů s tím, že firma má přes 10 milionů aktivních uživatelů denně a asi 95 tisíc platících zákazníků.