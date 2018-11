 »  Youtuber Jirka Král: Firmy si nás začínají všímat. Čeká nás zlomový rok

Navíc oni tu hru většinou sami hráli, takže moc dobře ví, že za támhletím rohem se leknu, a čekají na mou reakci. Je to o reakcích, je to o příběhu, má to nějakou posloupnost atd…

O mně například lidé ví, že mě nebaví hororové hry. Nemám rád strach, snadno se vylekám, je to pro mě dost nepříjemné. Když ale napíšu, že ji budu hrát, o to víc se mí fanoušci budou dívat. Protože to o mě ví a zajímá je, jak budu reagovat.

Když to přeženu, tak si vezměte romantický film, na který se chci večer dívat. Přeci mohu jít sám na romantickou večeři a zažít romantický večer místo toho, abych to dostal naservírované. A to je to, proč to ti lidé sledují.

Je to styl zábavy. Nesmíte se na to dívat jak na prosté hraní hry. Jeden člověk se mě zeptal, proč se na to má dívat, když si to může zahrát sám? Jenže to samé bych mohl říct třeba o hokeji. Vlastně cokoliv, na co se díváme a určitým způsobem nás to baví, můžeme dělat sami.

Jirka Král se stal novodobou celebritou, kterou zná zejména generace Y. A to díky videoserveru Youtube, na který umisťuje videa ze svého života. Do povědomí veřejnosti se dostal díky pořadu Farma, když si jako jediný z účastníků ještě před začátkem soutěže založil svůj „umělecký“ facebookový profil , na který umisťoval videa. Dnes jen na Youtube generují 5 milionů přehrání za měsíc. „Je to o tom, že lidem nechám nahlédnout do svého soukromí a žiji takovou reality show, kterou si sám ovládám,“ vysvětluje Jirka Král.

To jsou situace, kdy na váš přenos na Youtube nalákáte nejvíce fanoušků?

Samozřejmě nejvíce funguje, když vyjde nová hra. Nedávno třeba vyšlo Grand Theft Auto 5. Z toho jsem natočil přímý přenos a mělo to 100 000 zhlédnutí za jeden den.

Lidi se po tom mohou utrhnout, jelikož je zajímá, jak ta hra vypadá a přemýšlí nad tím, jestli si ji koupí. Takže tento druh videí zabírá.

Zajímají fanoušky jen hry, nebo mají i další oblíbená videa?

Dnes už mohu natočit takřka cokoliv, protože je zajímám jako člověk. Mohl bych natočit video o tom, že jsem tu dnes měl rozhovor. Lidé by se na to podívali a začali by se ptát, jak to přesně vypadá, jaké jsem měl pocity a podobně. Je to o tom, že lidem nechám nahlédnout do svého soukromí a žiji takovou reality show, kterou si sám ovládám.

Takže všude, kudy chodíte, přemýšlíte o tom, co by se dalo natočit?

Opravdu to tak je. Tím, jak nejsem z Prahy, tak se nejraději chodím projít do jejích uliček a přemýšlím, co bych natočil.

Nedávno vyšla nová aplikace Periscope, která je naprosto super. Umožňuje totiž streamování přímo z telefonu. Takže momentálně je mou oblíbenou zábavou chodit po uličkách a říkat lidem, že jsem na tomhle místě a dávám si zmrzlinu atd. A ono se jim to líbí.

Videa točíte denně?

Celý rok 2014 jsem točil hodně aktivně, jelikož jsem věděl, že potřebuji nabrat fanoušky. Takže jsem chtěl zaujmout, točil jsem populární věci. Natočil jsem zhuba 270 videí, čímž vyšlo jedno video na každý všední den. Snažím se být co nejvíce aktivní, a to nejen videi.

Říkal to i nejsledovanější Čech na Instagramu Jiří Šichtař u Václava Moravce: na sociálních sítích musí být člověk sociální. A to přesně vidím.

Když někomu napíšu komentář pod jeho fotku na Instagramu, vidím, že má radost. To samé, když mu dám „like“. Člověk nesmí být jen sebestředný a říkat si, tak mě tu máte a konzumujte mě. Musíte vědět, co přesně máte dělat, není to zas tak jednoduché.

Na začátku roku jste opustil zaměstnání, takže se na této činnosti dá už zřejmě vydělat.

Youtuber jako takový vydělává na zhlédnutí jeho videí. Je to klasický AdSense. Mám svůj účet, který je vedený na mou živnost. Ten jednoduše propojím se svým účtem na Googlu a automaticky mi pak na Youtube skáčou reklamy. Já si je tedy nevybírám. Není to jako na klasických webových stránkách, kde bych si je mohl určit.

Google si pak bere procenta z reklamy a zbytek peněz mi jednou měsíčně vyplácí. S tím, že se platí ze přehrané reklamy, prokliky, dále tam jsou počty klasické pro AdSense, takže ve finále nikdo neví, z čeho to Google počítá. Rozhoduje hodně vlivů: jestli si člověk přehraje celé video nebo jen jeho část, je tam hodně typů samotných reklam a podobně.

Když teď máte živobytí založeno na Youtube, asi tomu i přizpůsobujete svou tvorbu?

Člověk neví, kolik peněz si na Youtube každý měsíc vydělá. Za tu dobu už ale asi mám odhad, která videa vydělávají více a která méně. A říkám otevřeně, že se podle toho snažím i tvořit. Když se tím živím, musím v určité míře přemýšlet nad tím, jaká videa mají úspěch.

Ale není to jen o zhlédnutích. Není to tak, že když má video půl milionu zhlédnutí, vydělá tolikrát více, kolikrát je větší proti videu třeba s 50 000 zhlédnutími. Ovlivňuje to tématika, klíčová slova, samotný název videa…

Na tohle vše funguje Google výborně. Podle mě teď neexistuje žádná lepší platforma, na které by to šlo dělat.

Kolik peněz vám měsíčně řádově chodí? Desítky tisíc?

Jsou to desítky tisíc, na stovky bych musel ještě přidat. Ale už dnes mám 5 milionů přehrání za měsíc, to je velké číslo, které mě zařazuje mezi TOP 5 youtubery v Česku.

Existují ale i partnerství, například uskupení firem, která sdružují více známých youtuberů. To jsou pak příjmy mimo AdSense, jelikož je to samostatná síť firem, které přes youtubery za větší peníze prodávají svou reklamu. U nás to ale ještě takto nefunguje.

Nejsou tu ani žádné pokusy?

Nejsou tu sítě, které by mi dávaly více peněz, než mám z AdSense. Jsou tu nějaké pokusy, ale ty zatím nemají význam. A zahraniční firmy zase neumí cílit na české youtubery.

Takže teď jste v takovém hluchém místě?

Existuje řešení, které máme v hlavě a o kterém teď jednáme právě s Googlem. A hrozně se mi líbí, že si Google uvědomuje, že jde o určitý trend a chtějí to s námi řešit. Sám jsem s nimi měl už několik schůzek a opravdu se mi na této firmě líbí, že když něco slíbí, tak je to pravda. Z dřívější práce jsem byl zvyklý spíše na opak.

A když se nebudeme bavit jen o Youtube, využívají vás k propagaci značek na internetu samotné firmy, nebo ne?

Firmy si toho začínají všímat, ale podle mě ještě hodně málo. Jsou to ale vody, do kterých ať vstoupí kdokoliv, už nebude chtít jinou reklamu. Ta síla je obrovská.

Je to stejné, jako kdyby nějaký umělec vypil na pódiu Coca Colu. Lidé nejsou slepí, všimnou si toho. Ale já když půjdu točit třeba přímo do továrny a ukážu všem výrobu, tak budu mít lepší zásah než kdejaký zpěvák. Protože cílem jeho fanoušků je ho slyšet na koncertě nebo při svíčkách, pokud jde o romantickou hudbu, ale že by ho fanoušci sledovali všude aktivně, to ne.

A firmy v zahraničí si tohle uvědomují?

V zahraničí jsou youtubeři zvaní třeba na předávání Oscarů jen proto, aby na sociálních sítích vzbudili mumraj. Nebo jsou zvaní na natáčení filmu. Příkladem byl film Rychle a zběsile. Youtuber udělal video ze zákulisí natáčení, zvedlo mu to počet zhlédnutí, takže dostal více peněz z AdSense a navíc peníze za PR samotného filmu. Jeho fanoušci si o filmu zase začali mezi sebou říkat.

Pomalu to ale začíná fungovat v Česku a podle mě se to tento rok zlomí. I proto jsem skončil v práci. Myslím si, že tento rok bude hodně důležitý a klíčový. Firmy si toho hodně všímají.

A co nezávislost?

S firmami je potřeba umět pracovat. Není to o tom, že mi pošlou jejich videospot ke sdílení. To nefunguje. Daleko více by fungovalo, kdybych se na natáčení toho videospotu byl podívat. Natočil z toho video a až by videospot opravdu vyšel, tak bych to jen fanouškům připomenul. To by pak mělo daleko větší efekt.

Marketingová oddělení s tím ještě moc neumí pracovat, je to nový fenomén, nové médium. Chce si to ale naplánovat dlouhodobější kampaň. To je jako, kdybych dělal spot v televizi, ale nenavazovala by na to outdoorová reklama nebo by na to nebyl připravený helpdesk.

Těch firem ale nemůže být nekonečno. Tím, že vše spojuji se svoji tváří, osobou, tak nemohu dneska propagovat Coca Colu a zítra zase Pepsi. Musí tam být určitá exkluzivita, ale to zase stojí více peněz.

Nebudou vám firmy příliš určovat tvorbu?

Vždycky jsem ten, který si určuje, jestli tu reklamu chci nebo nechci. Nejde dělat reklamu na úplně vše, musím si vybírat. Když mi reklama přijde postavená na hlavu a navíc nic nepřináší mně ani fanouškům, to raději natočím dvě videa a ve finále mi mohou vydělat stejné peníze. Jsou ale youtubeři, kterým je to jedno. Lidé to ale vnímají.