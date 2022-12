Zlevňování mobilních tarifů v Evropě pomalu končí

Kombinace řady vlivů – od technologického vývoje až po tlak zákazníků, konkurence i úřadů – vedla v posledních letech k tomu, že ceny mobilních služeb na starém kontinentu neustále klesaly. Když se ale svět na začátku roku 2020 uzavíral do covidových lockdownů, málokdo by si vsadil na to, že o dva roky později bude medián cen mobilních tarifů napříč Evropskou unií 19 eur, tedy něco přes 450 korun.

Levnější jsou tarify se 4G připojením, jejichž medián je 15 eur oproti 28 eurům za 5G, ale tarify využívající nejmodernější sítě zlevnily více – meziročně o osmnáct procent (4G tarify o dvanáct procent). Neklesaly přitom jen ceny tarifů pro mobilní telefony, ale zlevňovaly i datové tarify pro další přenosná zařízení a mobilní internet.

Je však důležité si nabídky více rozpitvat. Při bližším pohledu totiž zjistíme, že samotná mediánová cena jednoho gigabajtu v tarifech se meziročně nezměnila. U 4G tarifů klesla nepatrně, u 5G tarifů ale vůbec. Jinými slovy – nabídky operátorů spíš bobtnají a zahrnují více dat, než že by se snižovala jejich cenovka. Samotné pozice jednotlivých zemí se příliš nemění. Mezi nejlevnější stále patří Itálie, Francie, Irsko, Slovinsko či Polsko.

Na opačném konci je všem trendům vymykající se Řecko. Na druhou stranu, ne, že by ceny připojení neměly na konec zlevňování nárok. V posledních třech letech razantně klesaly na většině evropských trhů. Například v Itálii spadla jednotková cena za gigabajt za tuto dobu o 93 procent. Konkrétně na Apeninském poloostrově se ovšem do vývoje promítl i příchod čtvrtého operátora Iliad, jehož sesterská firma Free Mobile před deseti lety rozbouřila francouzský trh. Obecně platí, že na trzích se čtyřmi operátory jsou ceny tarifů nižší než na trzích s operátory třemi, a to dvakrát až třikrát.

Při pohledu na cenu za gigabajt může být rozdíl až pětinásobný. Stejně tak tyto trhy ve jmenovaném období rychleji zlevňovaly. Je to logické a asi k tomu není potřeba dělat ekonomickou přednášku. Stačí se ale podívat kousek za naše hranice a je vidět, že ani země se třemi operátory se tomuto trendu nevyhnuly. V Rakousku gigabajt zlevnil od roku 2019 o polovinu, v Německu o téměř čtyřicet procent. A to jde v obou případech o trhy, které v mezinárodních cenových srovnáních nikdy nevynikaly.





Zvlášť Německo bude zajímavé v blízké budoucnosti sledovat, protože zde čtvrtý operátor vzniká. 1&1 zatím svou síť buduje a zákazníky obsluhuje díky velkoobchodní smlouvě s německým O2, ale podle závazku daného tamnímu regulátorovi by měl do konce roku 2025 pokrýt čtvrtinu německých domácností a za dalších pět let pak polovinu. Mobilní tarify v 5G síti chce operátor spustit v polovině příštího roku. Nutno dodat, že Německo jde proti trendu a telekomunikační operátoři v Evropě dlouhodobě víc zanikají či fúzují než vznikají. Vývoj „ze čtyř na tři“ tak uvidíme spíše než „ze tří na čtyři“.

Těžké období

Operátoři se nacházejí na začátku velmi těžkého období. Nepomohla tomu ani covidová pandemie, přestože propad, jakého se všichni na začátku roku 2020 obávali, nenastal. Historicky totiž byla výkonnost telekomunikačního sektoru spojená s výkonností celé ekonomiky, přičemž snížení HDP bylo doprovázeno odpovídajícími poklesy příjmů operátorů.

Koronavirová krize a role telekomunikací při jejím zmírňování však přinesly odchylku od tohoto trendu, což se i v dlouhodobějším horizontu promítne do trvalého růstu poptávky po telekomunikačních službách, protože stále více lidí si zvyklo na vzdálenou interakci a různé typy digitálních služeb. Aktuální výstavba sítí páté generace, která se v Evropě děje, si však žádá obrovské náklady. Stejně tak potom jejich provoz, a to i vzhledem k vývoji cen energií.

Telekomunikační firmy tedy budou hodně investovat do vlastní efektivity. Podle našeho pravidelného průzkumu PwC Global CEO Survey půjde jak o nižší energetickou náročnost, tak automatizaci, umělou inteligenci a cloudovou a IT transformaci. To vše má napomoci větší udržitelnosti, na kterou se dnes klade důraz ve všech oborech průmyslu, telekomunikace nevyjímaje. Zachovat tempo zlevňování, na něž si evropští zákazníci zvykli v posledních několika letech, tak zkrátka není možné.

Dobrá zpráva pro operátory však je, že zákazníci i díky covidové pandemii, ve které byla potřeba stabilního a neomezeného spojení ještě intenzivnější než obvykle, přehodnotili svůj žebříček priorit. Pravidelná studie PwC Global Consumer Insights Pulse Survey ukazuje, že kvalita služby a zákaznická zkušenost již jsou pro Evropany stejně důležité jako cena. Osm z deseti zákazníků dokonce je ochotných si za lepší zákaznickou zkušenost zaplatit.

Na druhé straně sedm z deseti uvedlo špatnou zkušenost za hlavní důvod k odchodu.

Co chtějí zákazníci

Období lockdownů k online službám přivedlo i konzervativní spotřebitele, kteří digitální prostředí do té doby odmítali, a řada z nich v něm zůstala i poté, co se omezení uvolnila. Konektivita je v Evropě dostupnější než kdy dřív. Vždyť 5G telefony jsou dnes v případě některých výrobců dostupné za ceny kolem čtyř tisíc. Samsung dokonce očekává, že letos budou smartphony, schopné fungovat v nejmodernější generaci mobilních sítí, tvořit více než polovinu prodejů firmy.

Evropští operátoři tak rozhodně ještě budou mít příležitost oslovit nové klienty, i když nasycenost zdejšího trhu je vysoká. Mobilní telefon má 87 procent obyvatel, chytrý telefon 78 procent, a SIM karet je dokonce v provozu víc než lidí (penetrace SIM v Evropě je 123 procent). Poslední dva roky však uživatelé naplno poznali, jaké možnosti mají, a chtějí je využívat.

Což navádí k otázce: jak budou vypadat mobilní tarify v blízké budoucnosti? Na otázku, co by si nad rámec konektivity přidali do svého tarifu, uživatelé chytrých telefonů nejčastěji odpovídají, že streamování videa, a to v 62 procentech případů. Více než polovina má zájem také o nabídky streamování hudby a cloudové úložiště. Více než třetinu zajímá online hraní a také sport.

Zvláštní kategorií jsou pak balíčky služeb pro další zařízení jako nositelné technologie (55 %) nebo chytrou domácnost (44 %). Je to sice poměrně komplexní balík služeb, ale přání zákazníků se mění a spolu s nimi se musí měnit i nabídka, a tedy i telekomunikace jako takové. Prodávat samotné připojení už operátorům nestačí. Tedy pokud nechtějí, aby si na jejich úkor namastil kapsu nějaký startup ze Silicon Valley. Výzvou pro telekomunikační firmy je, že to vše samozřejmě musejí nabídnout za příznivou cenu.

Text vyšel v tištěném speciálu Lupa3.0. V PDF si ho můžete stáhnout (po registraci) celý do svého počítače.