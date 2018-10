 »  Zpráva o stavu české e-commerce: přes 40 tisíc e-shopů a 11 procent podílu na maloobchodu

Porodní bolesti má český e-commerce trh dávno za sebou a dnes řeší spíš, jak nastavit fungování sofistikovaných obchodních systémů, ukočírovat velká oddělení vývoje a IT nebo úspěšně proniknout na zahraniční trhy. Takový dojem si mohl odnést návštěvník desátého ročníku konference E-Business Forum, kterou každý rok pořádá Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Nakupování přes internet je dnes samozřejmé, ale doba, kdy jsem musel v médiích vysvětlovat, že když si někdo objedná zboží v e-shopu, nepřijde mu zabalená cihla, nejsou tak daleko, vzpomínal výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. V průběhu konference se pak zástupci velkých e-commerce podniků podělili o své zkušenosti či vize, jak budou e-shopy vypadat v budoucnosti.

Podívejte se, jak to vypadalo na E-Business Forum 2018:

Našlápnuto mají slušně. Podle odhadů APEK má tuzemská e-commerce letos dosáhnout 11% podílu na celkovém českém maloobchodu. „Alespoň jednou za rok nakoupí v online prostředí 90 % uživatelů internetu. Nejméně jednou měsíčně si zboží objedná 53 % respondentů,“ říká tradiční studie, kterou asociace každoročně vydává.

Současnou kondici tuzemských e-shopů na konferenci na číslech ukazoval i ředitel nákupního rádce Heureka.cz Tomáš Braverman. V loňském roce podle jeho statistik přesáhl počet e-shopů v Česku 40 tisíc a podíl e-commerce na retailu se vyhoupl nad 10 %. Průměr v EU je přitom asi 7 %, dodal Braverman. Na e-commerce velmoci ovšem ještě nemáme – ve Velké Británii například e-shopy mají 19% podíl a v Číně 23% podíl na celkovém retailu.

V prvním pololetí letošního roku český e-commerce trh rostl o 11 %, což je vlastně docela nízké číslo. Možná je to tím, že letos bylo dlouhé léto, podotkl Braverman s tím, že celkový roční růst ještě upraví předvánoční nákupy. Že se růst obratů vyhoupne výše, odhaduje také APEK. „V loňském roce přesáhly obraty e-shopů 115 miliard korun. Letos předpokládáme meziroční růst o více než 15 %. Celkem by se tak prostřednictvím internetu mělo prodat zboží za nejméně 133 miliard korun,“ říká Vetyška.

Podle dat Heureky se postupně mění i sortiment, který lidé online nakupují. Podíl původně dominantní elektroniky postupně klesá ve prospěch jiných nákupů. „Jedná se především o oblečení, kosmetiku, drogerii a také jídlo, zkrátka o zboží v nižších hodnotách pro běžnou denní spotřebu,” vysvětluje Braverman. Tento trend je vidět zejména od roku 2014.

A samozřejmě se postupně mění i platební metody, kterými lidé online nákupy hradí. Kdysi zcela dominantní dobírce zdatně dnes konkurují platby kartou, ale zejména platby přímo na odběrném místě, ukazují čísla Heureky. „E-shopy stále častěji otevírají kamenné výdejny a prodejny, významní hráči z oblasti tradičního retailu naopak zřizují prodej po internetu. Tento trend bude trvat i v nejbližším období,“ doplňuje Vetyška.

I když by se to z velkého počtu e-shopů nemusel zdát, na českém trhu stále vládnou velcí hráči. Alza.cz se postupem času proměnila v továrnu schopnou chrlit zákazníkům obrovské množství produktů a v poslední době se snaží prorazit v cizině. Maďarský e-shop spustila už v roce 2016 a začátkem října otevřela i velký showroom v Budapešti. Další na řadě by měly být rakouský a německý trh.

O tom ale místopředseda představenstva Tomáš Havryluk na E-Business Foru nemluvil. Ve své prezentaci místo toho ukázal, jak Alza musel přeorganizovat své vývojové a IT oddělení, aby ji růst nezahltil. „Všechno mi došlo, když mi Aleš Zavoral (zakladatel Alza.cz – pozn. redakce) ukázal výsledovku."Jako ajťák jsem pochopil, jak firma funguje a co jsou priority,“ řekl Havryluk. „Ajťáci se musí naučit, co to znamená byznys, musí hrát tu hru, musí se jí účastnit, a musíte nabrat ajťáky, které ta hra baví,“ dodal.