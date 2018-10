 »  Čína se napíchla do Applu a Amazonu, MS-DOS jako open source, Linux ovládl Azure

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Skype Classic nakonec přeci jenom skončí. Microsoft po dřívějším oznámení a následné lavině protestů termín posunul na neurčito, nyní už je však vše jasné – k odstřižení dojde 1. listopadu letošního roku (desktopy) a 15. listopadu (mobily). Microsoft doporučuje přechod na verzi Skype 8.

Microsoft na GitHub umístil zdrojové kódy operačních systémů MS-DOS 1.25 a 2.0. Aplikována je licence MIT. Firma na blogu uvádí, že tak činí z historických důvodů a nebude začleňovat možné pokusy o změny a úpravy.

Bloomberg Businessweek přichází se zprávou, že se Číně podařilo „napíchnout“ dodavatelský řetězec výrobce serverů Super Micro, do přístrojů umístit miniaturní čip, a získat tak přístup do datacenter řady západních firem, včetně Applu či Amazonu.

The New York Times zase informují, že čínský prezident Si Ťin-pching postupně utahuje šrouby i nad technologickými firmami a soukromým sektorem celkově. Ten přitom v posledních 40 letech z Číny udělal druhou největší ekonomiku světa.

Zároveň vychází kniha AI Superpowers: China, Silicon Valley and the New World Order, která porovnává umělou inteligenci a souvislé věci v Číně a Spojených státech.

Oculus poprvé ukázal nové brýle pro virtuální realitu nazvané Oculus Quest. Jde o samostatný headset, který nebude vyžadovat propojení s počítačem. Uvnitř bude Qualcomm Snapdragon 835 s integrovanou grafikou Adreno. Využívá se 10nm technologie. Rozlišení bude 3200 × 1440 pixelů, tedy 1280 × 1440 bodů na každé oko. K dispozici rovněž bude šestiosé snímání pohybu a pohybové ovladače Touch. Oculus chce Quest dodat na trh v prvním kvartálu příštího roku a rovnou nabídne kolem 50 aplikací. Ceny startují na 399 dolarech.

Google představil Project Stream. Jde o službu, která chce streamovat videohry ze vzdálených datacenter přímo do webového prohlížeče. Testovací verzi mohou zkoušet uživatelé ve Spojených státech a k dispozici je novinka Assassin`s Creed Odyssey. Ke streamování je potřeba internet alespoň o rychlosti 25 Mb/s.