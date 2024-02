Apple vzdává ambice vyrábět samořiditelné elektromobily

Autor: Jan Sedlák

Společnost Apple přehodnotila své plány na výrobu elektromobilů. Deset let poté, co se proslýchalo, že výrobce iPhonů na tomto projektu pracuje, korporace učinila personální změny, ze kterých je zřejmé, že s výrobou elektrovozidel už více nepočítá. Na projektu s názvem Titan se měly podílet přibližně dvě tisícovky lidí. Řada z nich byla přeřazena do divize umělé inteligence. Upozornil na to server BBC.





Firma projekt nikdy veřejně nepřiznala a ani nyní záležitost nekomentuje.





Vzhledem k tomu, že Apple utratil miliardy dolarů za výzkum a vývoj, se původně hovořilo o tom, že pracuje na plně autonomním vozidle bez volantu a pedálů. Mělo se za to, že tým je od výroby vozidla vzdálen ještě několik let.

Apple přitom zkoumá další příležitosti pro využití umělé inteligence i mimo iPhony a počítače. Nedávno představil headset pro virtuální realitu Vision Pro.

V posledních měsících své plány na rozšíření výroby elektromobilů přehodnotili i američtí giganti automobilového průmyslu Ford a General Motors. Minulý týden potom výrobce elektrických nákladních vozů Rivian oznámil zeštíhlení personálu o 10 % s tím, že letos neočekává žádný nárůst své výroby.

Také Tesla v lednu varovala, že růst jejích prodejů bude v letošním roce slabší než loni. Společnost vedená miliardářem Elonem Muskem snižuje ceny na klíčových trzích, včetně Evropy a Číny, z obavy před tvrdou konkurencí čínských firem, jako je BYD.