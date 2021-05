Asociace operátorů ani ne po roce mění prezidenta, Vlčka střídá Grund

Prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Pavel Vlček rezignoval. Ve funkci skončí 31. května, a to ani ne po roce. Post prezidenta přebíral loni v červenci od Jiřího Šuchmana.

Vlčka nahradí Jiří Grund, kterého zvolilo představenstvo. Grund od roku 2017 působí také jako výkonný ředitel APMS.

Členy asociace jsou O2, T-Mobile a Vodafone. Ti také zastupují představenstvo, ve kterém sedí Richard Stonavský (Vodafone), Martin Orgoník (T-Mobile) a Miloš Koděra (O2).

“Jiří Grund (43) reprezentuje Asociaci od roku 2017. V tomto roce byl rovněž nominován do rady České televize, kde se dostal se užšího výběru kandidátů. V důsledku svého rozšiřujícího se závazku vůči APMS ze své kandidatury odstoupil. Své dlouholeté zkušenosti z oboru ICT uplatnil i ve státní správě, kde 2 roky působil na Ministerstvu obrany. Nejprve v roli ředitele odboru komunikace a poté jako poradce ministra pro IT. Před tím několik let řídil marketing a vnější vztahy ve společnosti Microsoft či Českých radiokomunikací,” uvádí asociace v Grundově medailonku.