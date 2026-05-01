Autor kultovního Hrotu vydal hororovou hru z fiktivního brněnského metra

Jan Sedlák
1. 5. 2026
Brno Transit Autor: Spytihněv

Český vývojář Spytihněv přinesl do Brna metro. Na Steamu vyšla jeho nová hra Brno Transit odehrávající se ve fiktivním brněnském podzemí. Jde o stylizovaný horor se specifickou atmosférou a humorem. Hráči zatím titul hodnotí velmi pozitivně. Novinka vyjde na 8,99 eur, v zaváděcí slevě na 7,64 eur.

“Brno Transit je příběhový psychologický horor o začínajícím řidiči metra, který je uvězněn v nejvlhčím metru na východ od všeho, na čem záleží,” popsal satiricky Spytihněv. Jde spíše o zážitkovou věc, hra se dá dohrát za asi hodinu a půl.

Brněnské metro má zastávky jako Cejl, Bunkr, Sovinec, Zelný trh, U Jakuba, Svratka, Kraví hora, Divadlo, Motolice a Vodojem.

Spytihněv je nejvíce známý díky jeho hře Hrot, střílečce z pohledu první osoby odehrávající se v kulisách socialistického Československa. Brno Transit vizuálně dost Hrot připomíná, také ma stylizované jednoduché kulisy a čerpá z palety šedé a hnědé. Publikoval také strategii Shrot vycházející z Dune 2 nebo českého klonu Paranoia.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

