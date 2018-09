 »  Brněnský Y Soft dosáhl na miliardu. Míří do Číny a přesune výrobu 3D tiskáren

Jan Sedlák

Tržby brněnské společnosti Y Soft už se přiblížily jedné miliardě korun. Konkrétně se ve fiskálním roce 2018 dostaly na 45 milionů dolarů (966 milionů korun), což je meziroční růst o 28 procent. Firma má příjem v dolarech a eurech a při účtování v dolarové měně vykazuje růst kolem 45 procent.

Y Soft v loňském roce investoval 30 milionů do rozšíření a modernizace výroby v Brně. V souvislosti s tím se do Brna chystá postupně přesunout výrobu 3D tiskáren z Kralup nad Vltavou. „Kralupy jsou pro nás z ruky a elektronika se stejně vyrábí v Brně,“ komentuje situace zakladatel a ředitel Y Softu Václav Muchna. Y Soft zaměstnancům nabídl balíček pro přestěhování, někteří nabídku využili.

Y Soft si výrobu řeší „in-house“ a nemá v plánu jí přesouvat například do Číny. Kapacity poskytuje také startupům, do kterých investuje skrze fond Y Soft Ventures. V Brně tak vyrábí IoT firma Sewio a Sensoneo.

Investice do 3D tisku

Největší část peněz Y Softu přináší podpora a služby (40 procent) společně se softwarem (31 procent). Značnou částí (21 procent) se na výsledcích podílí také hardware, do kterého spadají externí terminály, čtečky karet a 3D tiskárny. Snímače karet, které se dávají do tiskáren, mají největší podíl.

3D tiskárny, které Y Soft získal odkupem české společnost be3D, prozatím velký byznys nepředstavují – jde řádově o miliony korun. Firma se snaží oblast propagovat, zaměřuje se zejména na školství (viz pilotní projekt na průmyslovce na Proseku). „Do rozvoje 3D tisku stále investujeme a ještě tak čtyři, pět let budeme,“ popisuje Muchna. „Jde to pomaleji, než jsme mysleli, musíme hodně edukovat trh.“

Pro Y Soft je posun do 3D strategickou záležitostí, která do budoucna může kompenzovat případný pokles trhu s 2D tiskem. Objem tradičního tisku prozatím neklesá. Mírně ztrácí na západě, to je ale vyvažováno růstem na rozvíjejících se trzích. „Musíme myslet dopředu a investovat do nových věcí, abychom nedopadli třeba jako Kodak,“ míní Muchna.

Y Soft se v rámci své platformu pro správu tisku SafeQ soustředí i na správu 3D tisku. Tuto platformu chce otevřít také dalším výrobcům 3D tiskáren, mluví už se třemi zájemci. Hlavním důvodem, proč se vyrábí vlastní tiskárnu, je ukázat ostatním výrobcům možnosti. Jde o podobný přístup, jaký má Microsoft se stroji Surface a Google s Pixely.

Potenciál v Číně

Osm procent tržeb pak tvoří předplatné cloudových služeb (SaaS), které meziročně narostlo o 400 procent. „Mojí představou je, že během pěti let bude předplatné tvořit největší zdroj příjmů a náš byznys se tím transformuje,“ popisuje Muchna. Roste také byznys s digitalizací dokumentů, který se na celkových číslech podílí pěti procenty a na meziročním růstu 15 procenty.

Robotická ruka z Y Soft Labs:

Největším trhem je pro brněnský podnik západní Evropa, která se na číslech podílí 42 procenty. Silná je i s 27 procenty střední Evropa, přičemž Česká republika dělá pouze nízké jednotky procent. Oblast Asie a Pacifiku už dosahuje na 15 procent, Blízký východ devíti procent a zbytek se pak generuje ze států Jižní i Severní Ameriky. Y Soft už má přes 16 tisíc zákazníků.

„Pokračujeme v mém snu postavit českou globální firmu. V Česku jsou naše obraty určitě zajímavé, ale v globálním měřítku tam ještě určitě nejsme,“ komentuje Muchna. Celkem 34 procent zákazníků Y Softu je každopádně z žebříčku největších firem světa Fortune 500.

Y Soft v loňském roce založil pobočku v Číně, kanceláře má v Šanghaji. Pro brněnskou společnost tento trh představuje velkou příležitost, prozatím se ale Čína na celkových tržbách podílí asi jedním procentem. Cílem je z Číny udělat jedno z hlavních odbytišť, podobně jako ze Spojených států. Y Soft na druhém (a brzy prvním) největším trhu světa působí společně s partnerem Aurora. Y Soft působí jako importér a Aurora zajišťuje servis a další služby.