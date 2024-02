Češi sledují televizi nejméně ze zemí Visegrádské čtyřky

Autor: TV Óčko

Češi přes 3,5 hodiny denně, Slováci necelé 4 hodiny denně, Poláci téměř 4,5 hodiny denně a Maďaři přes 5 hodin denně. Tolik času trávili v loňském roce sledováním televize obyvatelé států tzv. Visegrádské čtyřky.





V porovnání s ostatními státy Visegrádské skupiny je televizní sledovanost v Česku dlouhodobě nejnižší a potvrdil to i loňský rok. Čeští diváci starší 15 let strávili loni před televizními obrazovkami v průměru 3 hodiny a 39 minut denně.





Vyplývá to z mezinárodního srovnání elektronických dat o televizní sledovanosti, které připravila společnost Atmedia. „Vůbec nejvíce času tráví sledováním televize obyvatelé jihovýchodní Evropy, příkladem je Srbsko nebo Rumunsko, kde televizní sledovanost překračuje pět hodin denně,“ uvedl ředitel výzkumu a marketingu Pavel Müller.

V některých státech západní nebo severní Evropy je sledovanost televize naopak výrazně nižší než v České republice. „Například v Norsku nebo Švédsku netráví diváci sledováním televize ani dvě hodiny denně,“ upozornil Müller.

„Televizní sledovanost sice v loňském roce meziročně klesla, ovšem šlo o pouhá tři procenta. S více než 3,5 hodinami denně je televize stále silné médium, u kterého tráví čeští diváci podstatnou část dne,“ připomněl Pavel Müller. Televizi denně zapnulo v průměru 70 % českých diváků ve věku 15+ a aspoň jednou týdně dokonce 87 % diváků. Televizní pořady aspoň někdy sleduje 93 % českých domácností.

Nejméně času strávili sledováním televize diváci ve věku 15–24 let, konkrétně 45 minut denně. „Televizní sledovanost u generace Z, tedy diváků ve věku 15–24 let, se od roku 2022 pohybuje pod jednou hodinou denně. Hned následující generace Y, tedy diváci ve věku 25–34 let, však strávili sledováním televize více než dvojnásobek času – téměř dvě hodiny denně,“ vyzdvihnul další zajímavá data Pavel Müller. Diváci ve věku 35–54 let pak sledují televizi v průměru přes 3 hodiny denně.

Výrazný mezigenerační rozdíl mezi diváky z generace Z a Y je společný pro všechny státy V4. Ovšem zatímco v Polsku v loňském roce diváci ve věku 15–24 let poprvé strávili sledováním televize méně než jednu hodinu denně, v Maďarsku se i přes meziroční pokles přibližuje televizní sledovanost v této věkové kategorii dvěma hodinám za den.

Ačkoliv maďarští diváci obecně v loňském roce sledovali televizi o dvě minuty denně méně než v roce 2022, stále to je více než pět hodin: ve věku 15+ konkrétně 5 hodin a 6 minut denně.

Mnohem blíže k Česku má z hlediska televizní sledovanosti Slovensko s loňskými 3 hodinami a 59 minutami denně (diváci ve věku 12+), což je o 15 minut denně méně než v roce 2022. Televizní sledovanost byla v loňském roce oproti přecházejícímu roku nižší také v Polsku, když tamní diváci trávili před televizními obrazovkami o 11 minut denně méně – konkrétně 4 hodiny a 18 minut denně.