Česká národní banka nasadila umělou inteligenci, aby zvládla nápor žádostí podle MiCA

Iva Brejlová
Dnes
Česká národní banka, ČNB

Česká národní banka pro zpracování žádostí o povolení k poskytování služeb s kryptoaktivy podle evropského nařízení MiCA využila umělou inteligenci. Uvádí, že obdržela 248 žádostí, což je jeden z nejvyšších počtů v rámci EU. Naprostá většina přišla na konci července 2025, tedy bezprostředně před uplynutím lhůty, což během krátké doby výrazně navýšilo dohledovou agendu. 

AI v licenčních řízeních pomohla s obsahovou kontrolou dokumentace, vyhledáváním chybějících informací a identifikací nesouladů mezi předloženými podklady. Nástroje běží na vlastních serverech v interním prostředí, což má zajistit vysokou úroveň ochrany dat a citlivých informací. „Rozhodnutí o udělení či neudělení povolení však vždy činí odborní pracovníci ČNB. Umělá inteligence slouží výhradně jako podpůrný nástroj,“ vysvětluje Jan Procházka, člen bankovní rady ČNB.

Technologické zázemí pro tyto aktivity dává dohromady inovační hub ČNB Lab a širší modul AI & Data Science, zaměřený na testování a využívání AI v každodenní praxi se silným důrazem na bezpečnost a efektivitu. V roce 2024 ČNB pořídila desítky licencí ChatGPT Team, následně spustila pilotní projekty a postupně přechází na Copilot Chat a testuje další nástroje. Funguje také Koordinační skupina pro AI, která napříč sekcemi definuje potřeby, slaďuje implementaci a sdílí osvědčené postupy, aby se předešlo duplicitám a AI iniciativy zapadaly do jednotné strategie.

Výpočetní a výzkumné zázemí pro data science a machine learning poskytuje Data Science Laboratory (DSLab, Sdílená datová laboratoř ČNB). Prostředí bylo uživatelům zpřístupněno v prosinci 2024 a nabízí izolovaná běhová prostředí pomocí kontejnerové technologie Podman, sdílení kódu a dat přes GitLab a centralizovanou správu se zajištěním pravidelných bezpečnostních skenů. V roce 2025 DSLab rozšířil možnosti o pokročilé jazykové modely, softwarovou platformu Dynare, podporu programovacího jazyka Julia, webové IDE Visual Studio Code a vyhrazený server s grafickým procesorem NVIDIA H100. Guvernér Aleš Michl popisuje, že impulz k pilotům vzešel z interních diskusí se zaměstnanci a že klíčovým směrem je i využití AI při programování.

Jak jsme na Lupě psali, ČNB si koupila nový server s čipy Nvidia H100 a v oboru nabízí stáže.

Licenční řízení podle MiCA je administrativně a odborně náročné a podléhá závazným lhůtám pro kontrolu úplnosti i věcné posouzení, které se v určitých situacích mohou obnovovat, například při doplňování podkladů žadatelem. ČNB vydala prvních šest povolení podle tohoto nařízení.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

