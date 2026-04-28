České Radiokomunikace ovládly společnost Play.cz

Filip Rožánek
Dnes
Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím Google Gemini

Společnost České Radiokomunikace (CRA) minulý týden dokončila akvizici firmy Play.cz, čímž významně rozšiřuje své portfolio v oblasti digitálního rádia a internetového vysílání. Krok zapadá do dlouhodobé strategie podniku, která staví na propojování tradičního pozemního vysílání s moderními online platformami. 

Generální ředitel CRA Miloš Mastník oznámil dokončení transakce na pražské konferenci Innovation Day 2026 s tím, že jde o druhou podobnou investici během pouhých čtyř měsíců. V závěru loňského roku koupila technologickou společnost Nangu a její platformu pro poskytování videoobsahu přes internet.

Začleněním společnosti Play.cz získávají České Radiokomunikace její vysílací frekvence a stávající zákazníky v síti digitálního rozhlasu DAB+. „Zároveň jsme získali platformu, která nám umožní vytvořit ekvivalent toho, co už dnes provozujeme ve světě televizního terestrického vysílání,“ naznačil Miloš Mastník. Play.cz provozuje známý server se živým vysíláním rozhlasových stanic.

Budoucnost mediálního trhu nespočívá podle vedení společnosti v soupeření jednotlivých technologií, ale v jejich vzájemné synergii. Tradiční šíření signálu si zachovává své výhody, ovšem diváci a posluchači stále častěji vyžadují i flexibilitu online obsahu. „Věříme tomu, že kombinace několika platforem, a to je terestrika společně se streamingem, je přesně ta správná cesta, kterou je potřeba se vydávat,“ vysvětlil šéf CRA Miloš Mastník aktuální směřování firmy.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

