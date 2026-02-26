Lupa.cz  »  České wflow pro automatizaci účetnictví překonalo stomilionové tržby

České wflow pro automatizaci účetnictví překonalo stomilionové tržby

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Wflow.com Autor: Wflow.com

Česká fintechová firma wflow, která vyvíjí platformu pro automatizaci účetnictví a finančních procesů, uzavřela rok 2025 s ročními opakovanými tržbami (ARR) nad 100 milionů korun. To představuje meziroční růst o 46 procent.

Platformu podle firmy využívá více než 8 000 firem z 18 zemí. Aktivní uživatelé se v loňském roce přihlašovali z více než 50 států.Wflow je podle svých údajů silně zastoupené zejména v segmentu účetních a daňových kanceláří v Česku a na Slovensku.

Wflow vypočítává, že aktuálně zpracovává téměř 550 000 dokumentů měsíčně, přibližně 6,6 milionu ročně. Přibližně 70 procent tvoří příchozí faktury, z nichž 19 procent přichází ve formátu ISDOC. Na zpracování nestrukturovaných dokladů firma dlouhodobě využívá technologii společnosti Rossum. Loni zároveň představila vlastní model umělé inteligence zaměřený na vytěžování účtenek a faktur v reálném čase.

Startup z Olomouce vyrábí hoteliérům AI kolegy, je i v Kempinski a chlubí se novou investicí Přečtěte si také:

Startup z Olomouce vyrábí hoteliérům AI kolegy, je i v Kempinski a chlubí se novou investicí

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Irsko se po čtyřleté pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Nejen daňové přiznání, OSVČ musí podat elektronicky přehledy

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

České firmy pod náletem kyberútoků. Počet vzrostl o pětinu

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Sailfish OS na Sony Xperia 10 III: seznámení a instalace

Proč mají vysavače mikrofony? Omylem ovládl tisíce vysavačů DJI

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).