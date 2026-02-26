České wflow pro automatizaci účetnictví překonalo stomilionové tržby

Česká fintechová firma wflow, která vyvíjí platformu pro automatizaci účetnictví a finančních procesů, uzavřela rok 2025 s ročními opakovanými tržbami (ARR) nad 100 milionů korun. To představuje meziroční růst o 46 procent.
Platformu podle firmy využívá více než 8 000 firem z 18 zemí. Aktivní uživatelé se v loňském roce přihlašovali z více než 50 států.Wflow je podle svých údajů silně zastoupené zejména v segmentu účetních a daňových kanceláří v Česku a na Slovensku.
Wflow vypočítává, že aktuálně zpracovává téměř 550 000 dokumentů měsíčně, přibližně 6,6 milionu ročně. Přibližně 70 procent tvoří příchozí faktury, z nichž 19 procent přichází ve formátu ISDOC. Na zpracování nestrukturovaných dokladů firma dlouhodobě využívá technologii společnosti Rossum. Loni zároveň představila vlastní model umělé inteligence zaměřený na vytěžování účtenek a faktur v reálném čase.