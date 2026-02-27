Lupa.cz  »  Český fond Tilia Impact Ventures investuje do AI, která „komunikuje“ se zvířaty

Český fond Tilia Impact Ventures investuje do AI, která „komunikuje“ se zvířaty

Iva Brejlová
Dnes
Flox Intellingence Autor: Flox Intellingence
Flox Intellingence

Český impactový fond Tilia Impact Ventures vede investici do švédského startupu Flox Intelligence, který vyvíjí systémy umělé inteligence směřující na zvířata. Zabývá se takzvanou „physical AI“ – systémy, které fungují v terénu, kde slouží pro prevenci střetů mezi lidmi a volně žijícími zvířaty. Cílem je nenásilně ovlivnit jejich chování a předejít kolizím například na letištích, železnicích nebo silnicích.

Celková investice dosáhla tří milionů dolarů (61,5 milionu Kč) a kromě českého fondu se jí účastnily také mimo jiné Satgana či Genius NY.

Flox Intelligence kombinuje senzory, embedded hardware a poznatky z biologie zvířat. Technologie v reálném čase sledují pohyb zvířat a na základě toho generují podněty, například zvukové signály, které je mají odklonit z rizikových míst. Systém funguje bez nutnosti stálého připojení a dokáže prý reagovat v řádu sekund. Řešení je určené pro více druhů zvířat a nasazuje se od letištních ranvejí po odlehlé železniční koridory. Technologie už nasadilo americké ministerstvo zemědělství, letiště Gerald R. Ford v USA, Světový fond na ochranu přírody nebo průmyslové a dopravní společnosti v Evropě a Severní Americe. Podle firmy systém zaznamenal více než 60 tisíc interakcí se zvířaty napříč 27 druhy. Flox Intelligence zároveň sbírá data o pohybu a chování zvířat, která využívá pro další rozvoj technologie.

Startup vznikl na základě výzkumu na KTH Royal Institute of Technology ve Stockholmu. Do budoucna chce vybudovat globální platformu pro takzvanou wildlife intelligence, která by se měla stát standardní součástí moderní infrastruktury. Střety lidí se zvířaty stojí podle odhadů například jen v letectví každoročně až 1,5 miliardy dolarů.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

