Český hit Kingdom Come 2 získal prestižní mezinárodní ocenění za nejlepší příběh

Jan Sedlák
Dnes
Kingdom Come: Deliverance 2 Autor: Warhorse Studios

České historické hře Kingdom Come: Deliverance 2 se opět podařilo zabodovat v mezinárodních soutěžích. RPG od Warhorse Studios proměnilo nominaci na cenách Britské akademie filmového a televizního umění BAFTA, titul si odnesl první místo za nejlepší příběh a vyprávění (narrative).

Kingdom Come 2 se v této sekci podařilo porazit i loňský francouzský hit Clair Obscur: Expedition 33, který dominoval na cenách The Game Awards a kde se v užších nominacích vyskytovalo i české dílo, ale bohužel neuspělo.

Konkurenti Kingdom Come 2 na cenách BAFTA byli tito: The Alters, Blue Prince, Clair Obscure: Expedition 33, Death Stranding 2 a Indiana Jones and the Great Circle.

Kompletní výsledky BAFTA jsou zde. Na předání ceny do rukou vývojářů Kingdom Come je možné se podívat tady.

Hra získala i některá další ocenění. Stala se například titulem roku časopisu PC Gamer, odnesla si první místo za nejlepší game design v rámci Grand Game Awards a kanálem Digital Foundry byla zařazena mezi nejlépe optimalizované tituly pro PC.

Kingdom Come 2 se také dostalo mezi nejprodávanější hry na Steamu. Také celkové prodeje jsou velmi dobré, po zhruba roce od uvedení na trh se udalo přes pět milionů kopií a číslo roste.

Druhý díl středověkého RPG nyní patří mezi klíčová aktiva vydavatelské skupiny Embracer. Ta se po nevydařených byznysových krocích dostala do problémů a právě Warhorse v posledním finančním roce finančně vypomohli. České studio svému majiteli poskytlo půjčku ve výši 25 milionů dolarů, přes půl miliardy korun. Je to velká část z posledního zisku, který se dostal nad miliardu, a to při celkových tržbách 2,7 miliardy korun.

Čeští Warhorse za pár měsíců prodali další milion kopií Kingdom Come 2 a pokořili významnou metu Přečtěte si také:

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Securitas ČR zažil rekordní rok, obrat přesáhl 2 miliardy

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Digitální euro: jak funguje a jaké vlastnosti bude mít?

Jaká velikost nádoru slinivky dává šanci na přežití?

V Česku startuje nový ambiciózní cloud

VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Chytila pájku za pálivý konec, dnes tvoří unikáty z cínu i skla

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech je využívá 85 % lidí

