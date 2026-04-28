Český projekt mění mobil v platební terminál, rozvíjí se s penězi z Británie i Lotyšska

Iva Brejlová
Dnes
Tapaya
Zatímco samotné platební karty se přesunuly do chytrých zařízení, příjem těchto plateb zůstává běžně ve fyzickém hardwarovém zařízení. Tým z Prahy chce po Evropě rozšířit projekt, ve kterém vytváří platební terminál pro bezkontaktní platby z jakéhokoliv mobilu nebo třeba tabletu. Fintech s názvem Tapaya nabízí hotový vývojářský balíček (SDK), s jehož pomocí lze platební funkce integrovat přímo do vlastní aplikace pro Android i iOS. Celý proces od integrace po první transakci trvá podle firmy zhruba 30 minut, zatímco běžně podle něj jde o měsíce až roky.

Na další vývoj a dokončení formálních certifikací získala Tapaya v pre-seed kole jeden milion eur, tedy necelých 25 milionů Kč. Investici vedl český fond Depo Ventures společně s britským Passion Capital, připojil se i lotyšský BADideas.fund. „Tapaya je přesně ten typ firmy, o které se často říká, že ve střední a východní Evropě nemá šanci vzniknout – technologicky hluboký fintech, postavený od základů a schopný uspět i na globálním trhu,“ pochvaluje si Michal Ciffra, partner Depo Ventures.

Tapaya podporuje karty Mastercard, Visa a Amex, přímé bankovní převody i služby jako PayPal nebo Blik. Cílí především na vývojáře pokladních systémů, poskytovatele platebních služeb, fintechy a dodavatele firemního softwaru. Platforma nabízí samoobslužné nastavení, správu technického napojení nebo analytiku prodejů. Projekt byl mimo jiné vybrán v rámci baltské kohorty do startupového programu Mastercard, který má otevřít cestu k přímé spolupráci s největšími bankami v nordicko-baltském regionu.

Společnost založili v červenci 2025 Laura Ďorďová, Roman Kuchařík a Petr Zahradník. S Tapayou vstupují na zaplňující se trh. Ten se softwarovými terminály dosáhl v roce 2024 hodnoty 336 milionů eur a do roku 2030 by měl růst tempem 23 procent ročně až na 1,14 miliardy eur. Část nové investice má směřovat na dokončení certifikace podle globálního bezpečnostního standardu PCI MPoC. Právě ten od roku 2022 umožňuje legální a bezpečné přijímání karet na jakémkoli komerčním zařízení. V dlouhodobém horizontu se pak chce Tapaya připravit třeba na zavedení digitálního eura nebo agentní platby, tedy fyzické transakce spouštěné autonomní umělou inteligencí.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

