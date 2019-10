 »  CETIN spustil novou online mapu pokrytí, zobrazuje i polohu rDSLAMů

Jan Sedlák

Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) spustila novou mapu pokrytí, kterou označuje jako verzi 2.0. K dispozici je tradičně na webu Zrychlujeme Česko.

Nová mapa zobrazuje polohu rDSLAMů, formulář pro získání nabídky připojení, vizualizaci historie zrychlování či možnost nahlásit nepřesnosti. Historie zrychlování je k dispozici od roku 2016 a funguje ve formě heatmapy. Vedle této vrstvy lze přepnout na mapu pokrytí a mapu rychlosti.

CETIN chce do sedmi let v Česku mít v provozu jeden milion optických přípojek a dostat tak do domácností gigabitovou rychlost.