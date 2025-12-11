Lupa.cz  »  ČT chystá od nového roku změny na obrazovce, Kroužková má být tváří večerního vysílání

ČT chystá od nového roku změny na obrazovce, Kroužková má být tváří večerního vysílání

Filip Rožánek
Dnes
Česká televize, ČT Autor: Karel Choc, Internet Info

Redakce zpravodajství a publicistiky České televize připravuje nové schéma nasazení moderátorů, které by se na obrazovkách ČT24 mělo projevit po začátku nadcházejícího roku. Televize to oznámila ve čtvrtek na sociální síti X. Dodala, že chystané úpravy mají zpřehlednit vysílání pro diváky a pevněji spojit konkrétní tváře s danými pořady a časovými bloky.

Jednou z ústředních postav nového uspořádání má být dlouholetá moderátorka Barbora Kroužková. Management televize aktuálně s Kroužkovou jedná o její nové pozici. Podle oficiálního stanoviska by se měla stát jednou z hlavních osobností večerního vysílání zpravodajského kanálu a také zavedeného diskusního pořadu Interview ČT24. Vedení redakce tento krok zdůvodňuje snahou jednoznačně využít jejích dlouholetých zkušeností a profesních kvalit.

Plánované změny se však neomezí pouze na tuto moderátorku, ale dotknou se širšího okruhu tváří zpravodajství, přičemž konkrétní podoba nového schématu bude zavedena do praxe v průběhu ledna.

V souvislosti s personálními otázkami televize zároveň reagovala na zprávy o odchodu redaktora zahraničního zpravodajství Lukáše Mathého. ČT podotkla, že Mathé nadále zůstává jejím zaměstnancem. Případné ukončení pracovního poměru je podle vyjádření Kavčích hor plánováno až v dlouhodobějším horizontu, a to na základě vlastního rozhodnutí redaktora. Ten svůj budoucí odchod spojuje s profesním růstem a záměrem vrátit se do sféry školství, kde působil v minulosti.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

