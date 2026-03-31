Další změna na Primě. Končí komerční ředitel Jan Čadek

Komerční ředitel mediální skupiny Prima Jan Čadek k dnešnímu dni ukončuje své působení ve společnosti. Jeho agendu dočasně převezmou výkonný ředitel Lukáš Kubát a finanční ředitel Jan Dosoudil.
Čadek, který v mediálním odvětví působí přes pětadvacet let, se podle oficiálního prohlášení rozhodl „dát prostor novým profesním příležitostem“.
Výkonný ředitel skupiny Lukáš Kubát vyzdvihl Čadkův přínos v klíčových momentech obchodního rozvoje celé skupiny. „Honza dokázal kombinovat jasnou orientaci na obchodní výsledky s profesionálním přístupem k partnerům. Vážím si toho, co pro skupinu Prima odvedl, a děkuji mu za energii, kterou do své role dával,“ uvedl Kubát.
Jan Čadek označil své působení v televizi Prima za zásadní etapu své kariéry. „Vážím si toho, co se nám společně podařilo – stabilizovat obchod, posunout vztahy na trhu a posílit regionální komerční aktivity. Teď ale cítím, že je správný moment posunout se dál,“ poznamenal odcházející komerční ředitel.
Jan Čadek spojil s prostředím českých médií více než dvě desetiletí své profesní dráhy. Své první manažerské zkušenosti získal jako ředitel rádií Kiss v tehdejší síti Radio Investments, kde odpovídal i za rozvojové projekty. Po akvizici a sjednocení stanic pod značku Radio United Services zastával post obchodního ředitele této společnosti. V čele rozhlasového obchodního týmu setrval i po roce 2018, kdy se prodej reklamy přesunul pod mediální zastupitelství Media Club. Funkci komerčního ředitele celé skupiny Prima vykonával od ledna loňského roku.