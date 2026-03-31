Lupa.cz

Další změna na Primě. Končí komerční ředitel Jan Čadek

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jan Čadek Autor: Prima
Komerční ředitel mediální skupiny Prima Jan Čadek k dnešnímu dni ukončuje své působení ve společnosti. Jeho agendu dočasně převezmou výkonný ředitel Lukáš Kubát a finanční ředitel Jan Dosoudil. 

Čadek, který v mediálním odvětví působí přes pětadvacet let, se podle oficiálního prohlášení rozhodl „dát prostor novým profesním příležitostem“.

Výkonný ředitel skupiny Lukáš Kubát vyzdvihl Čadkův přínos v klíčových momentech obchodního rozvoje celé skupiny. „Honza dokázal kombinovat jasnou orientaci na obchodní výsledky s profesionálním přístupem k partnerům. Vážím si toho, co pro skupinu Prima odvedl, a děkuji mu za energii, kterou do své role dával,“ uvedl Kubát. 

Jan Čadek označil své působení v televizi Prima za zásadní etapu své kariéry. „Vážím si toho, co se nám společně podařilo – stabilizovat obchod, posunout vztahy na trhu a posílit regionální komerční aktivity. Teď ale cítím, že je správný moment posunout se dál,“ poznamenal odcházející komerční ředitel.

Jan Čadek spojil s prostředím českých médií více než dvě desetiletí své profesní dráhy. Své první manažerské zkušenosti získal jako ředitel rádií Kiss v tehdejší síti Radio Investments, kde odpovídal i za rozvojové projekty. Po akvizici a sjednocení stanic pod značku Radio United Services zastával post obchodního ředitele této společnosti. V čele rozhlasového obchodního týmu setrval i po roce 2018, kdy se prodej reklamy přesunul pod mediální zastupitelství Media Club. Funkci komerčního ředitele celé skupiny Prima vykonával od ledna loňského roku.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).