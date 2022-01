Data: Prima zažila rekordní rok, nejvíc bodovala Slunečná

Průměrná sledovanost všech stanic televize Prima dohromady byla v loňském roce 25,18 procenta. Vyplývá to z dat elektronického měření sledovanosti, které pro Asociaci televizních organizací zajišťuje agentura Nielsen Admosphere. Je to dosud nejlepší průměrný celodenní výsledek Primy v cílové skupině diváků starších 15 let. V hlavním vysílacím čase představoval průměrný podíl na sledovanosti 26,1 procenta.

Hlavní stanice Prima lákala průměrně 12,27 procenta diváků v celodenních datech a 14,4 procenta v hlavním vysílacím čase. Tematické stanice Primy, například Cool, Max, Love nebo Krimi, dosahovaly dohromady průměrné sledovanosti 12,9 procenta.

„U obchodní cílové skupiny 15–69 let jsme dosáhli podílu na sledovanosti v celodni 25,08 procenta a prime time share 26,24 procenta,“ dodal Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

Nejsledovanějším pořadem ve vysílání Primy byl její původní romantický seriál Slunečná. Průměrně si ho zapínalo 1,24 milionu diváků (průměrný podíl na sledovanosti v čase vysílání dosahoval 28,9 procenta). Nejsledovanější epizodu z 2. března vidělo dokonce 1,44 milionu lidí.

Tento pořad se zároveň stal nejsledovanějším na webu iPrima.cz i v HbbTV. Mladší cílová skupina v internetovém archivu vyhledávala reality show Like House, první díl druhé série vygeneroval největší počet zhlédnutí videí ze všech pořadů.

V televizním vysílání byly dále úspěšné seriály Polda IV (průměrně 1,04 milionu diváků při podílu na sledovanosti 23,15 procenta) a Hvězdy nad hlavou (průměrně 1,01 milionu diváků při podílu 24,52 procenta). Nejsledovanějším filmem se stala pohádka Zakleté pírko (1,06 milionu diváků, podíl na sledovanosti 28,94 procenta).

Celkově nejsledovanější televizní skupinou na tuzemském trhu byla v roce 2021 Česká televize s podílem 32,34 procenta. Poprvé měla také nejvíc diváků v hlavním vysílacím čase (31,59 procenta). Jsou to nejlepší výsledky veřejnoprávní televize od roku 1998.