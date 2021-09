Data: V neděli u diváků vyhrála Česká televize s Ochráncem

První epizodu desetidílného seriálu Ochránce, kterou v neděli uvedla stanice ČT1, vidělo 1,31 milionu lidí. S podílem na sledovanosti bezmála 33 procent se novinka o případech školského ombudsmana stala nejsledovanějším pořadem 5. září 2021.



Autor: Česká televize Lukáš Vaculík a Pavel Řezníček v seriálu Ochránce

Televizní noviny z nového studia a s předělanou grafikou si na Nově pustilo 975 tisíc diváků starších 15 let (podíl na sledovanosti 29,29 procenta). Film Avengers: Endgame zaujal na Nově 432 tisíc lidí (share 15,26 procenta v cílové skupině diváků starších 15 let a 25,62 procenta v mladší cílové skupině 15–54 let).

Český film Andílek na nervy si na Primě zapnulo 497 tisíc diváků, vyplývá z oficiálního elektronického měření sledovanosti, které pro ATO zajišťuje agentura Nielsen Admosphere.