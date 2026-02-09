Lupa.cz  »  Do AI přichází reklamy, ale do našeho chatbota ne. Anthropic se ve spotech opřel do OpenAI

Do AI přichází reklamy, ale do našeho chatbota ne. Anthropic se ve spotech opřel do OpenAI

David Slížek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

AI - Anthropic - reklama Autor: Anthropic

„Jak můžu lépe komunikovat se svou matkou?“ ptá se mladý muž terapeutky. „Skvělá otázka,“ odpovídá mu psycholožka ve stylu AI chatbotů a dává mu několik rad. Konverzaci pak uzavírá nečekaným návrhem: „Pokud se váš vztah nedá zachránit, můžeš se spojit s jinými zralými ženami na online seznamce Golden Encounters,“ říká s úsměvem. „Mám ti založit profil?“ nabízí pak muži, který se zmůže jen na překvapené „Cože?“

Tak vypadá jeden ze čtyř reklamních spotů, jejichž odvysílání v průběhu amerického Super Bowlu (finále National Football League v americkém fotbalu) si zaplatila americká firma Anthropic, vyvíjející AI model Claude. Po scénce se ve videu zobrazí slogan „Do AI přicházejí reklamy. Ale do Claudea ne.“

Zdroj: Youtube.com

Společnost tak jasně naráží na konkurenční OpenAI, která začátkem letošního roku oznámila, že připravuje zobrazování reklamních sdělení ve svém AI chatbotu ChatGPT. Anthropic oproti tomu prohlásil, že jeho chatbot Claude reklamy obsahovat nebude.

Série spotů (další najdete zde, zde a tady) se šéfům OpenAI příliš nelíbila. „Na spotech Anthropicu je dobré to, že jsou vtipné. Smál jsem se,“ začal svou reakci výkonný šéf firmy Sam Altman. „Ale nechápu, proč se Anthropic dopustil něčeho tak zjevně nečestného,“ dodal. „Nikdy bychom samozřejmě reklamy nezobrazovali způsobem, jaký Anthropic ukazuje. Nejsme hloupí a víme, že by to uživatelé odmítli.“

Ve svém vlastním spotu pro Super Bowl OpenAI propaguje svůj nástroj pro AI psaní kódu Codex.„Můžete prostě stavět,“ zní jeho slogan (v originále: You Can Just Build Things).

Zdroj: Youtube.com
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Sportovní kanál České televize slaví dvacet let

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Google mění podobu Gemini v Chromu

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Kontrolní hlášení

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).