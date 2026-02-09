Do AI přichází reklamy, ale do našeho chatbota ne. Anthropic se ve spotech opřel do OpenAI

„Jak můžu lépe komunikovat se svou matkou?“ ptá se mladý muž terapeutky. „Skvělá otázka,“ odpovídá mu psycholožka ve stylu AI chatbotů a dává mu několik rad. Konverzaci pak uzavírá nečekaným návrhem: „Pokud se váš vztah nedá zachránit, můžeš se spojit s jinými zralými ženami na online seznamce Golden Encounters,“ říká s úsměvem. „Mám ti založit profil?“ nabízí pak muži, který se zmůže jen na překvapené „Cože?“
Tak vypadá jeden ze čtyř reklamních spotů, jejichž odvysílání v průběhu amerického Super Bowlu (finále National Football League v americkém fotbalu) si zaplatila americká firma Anthropic, vyvíjející AI model Claude. Po scénce se ve videu zobrazí slogan „Do AI přicházejí reklamy. Ale do Claudea ne.“
Společnost tak jasně naráží na konkurenční OpenAI, která začátkem letošního roku oznámila, že připravuje zobrazování reklamních sdělení ve svém AI chatbotu ChatGPT. Anthropic oproti tomu prohlásil, že jeho chatbot Claude reklamy obsahovat nebude.
Série spotů (další najdete zde, zde a tady) se šéfům OpenAI příliš nelíbila. „Na spotech Anthropicu je dobré to, že jsou vtipné. Smál jsem se,“ začal svou reakci výkonný šéf firmy Sam Altman. „Ale nechápu, proč se Anthropic dopustil něčeho tak zjevně nečestného,“ dodal. „Nikdy bychom samozřejmě reklamy nezobrazovali způsobem, jaký Anthropic ukazuje. Nejsme hloupí a víme, že by to uživatelé odmítli.“
Ve svém vlastním spotu pro Super Bowl OpenAI propaguje svůj nástroj pro AI psaní kódu Codex.„Můžete prostě stavět,“ zní jeho slogan (v originále: You Can Just Build Things).