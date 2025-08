Do AI typu ChatGPT se chystá reklama, Andrej Kiska na to vybral 210 milionů

Andrej Kiska mladší se po přesídlení z Prahy do San Franciska vrací k aktivnímu působení ve startupovém prostředí. Poté, co odešel z úspěšného působení v pražském fondu Credo Ventures (mimo jiné exit UiPath na newyorskou burzu), rozjel vlastní firmu Kontext. Do ní teď získal v prvotním kole seed investici ve výši 10 milionů dolarů, přes 210 milionů korun. Vedoucím investorem je fond M13 doplněný o Torch Capital, Credo Ventures a Parable VC.





Kiska se věnuje tomu, co jednou přijít muselo – zobrazování kontextové reklamy přímo v chatbotech poháněných velkými jazykovými modely. Ty možná v budoucnu začnou vyhazovat reklamu na základě probíhající konverzace, podobně jako Google nebo služby od Mety zobrazují PPC reklamy.

Technologie od Kontextu údajně vše analyzuje anonymně. Reklamy generuje v reálném čase, odpovídají specifickému kontextu a jsou zobrazovány v nativním rozhraní. To zahrnuje textové sdělení v chatu, reklamní boxík, banner nebo návrh další konverzace.

“Reklamy jsou ze své podstaty dobré: umožňují, aby koncové produkty zůstaly pro běžné uživatele cenově dostupné, často zdarma. Zároveň i malým firmám, aby byly viditelné pro relevantní cílové skupiny,” shrnul Kiska mladší. “A co je nejdůležitější, díky naší technologii reklamy nemusí stát za nic.”

Kontext nabízí SDK pro React, React Native, Vue, JavaScript, Swift (iOS), Android a Flutter. Dokumentace je k dispozici zde.