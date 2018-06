 »  Do Česka vstoupí velký e-shop Zalando, nabídne doručení zboží zdarma

Jan Sedlák

Do Česka se brzy chystá další velký e-commerce hráč. V létě zde začne prodávat německá společnost Zalando, která se soustředí na módu a lifestyle, minulý rok vygenerovala obrat 4,5 miliardy eur a obsluhuje kolem 23 milionů aktivních zákazníků.

Doména Zalando.cz už je živá a prozatím nabízí přihlášení k odběru newsletteru, který na finální start upozorní. Pro firmu jde od roku 2012, kdy vstoupila do Polska, o první expanzi do východní Evropy. Společně s Českem Zalando přijde také do Irska a bude už tak působit v sedmnácti zemích Evropy.

Zalando nabízí zboží od asi dvou tisíc značek (Vero Moda, Top Shop, Vagabond a další) a má také vlastní brand. Hlavním tahákem má být vedle šířky sortimentu bezplatné doručení a vrácení zboží.

Zalando vzniklo v roce 2008 v rámci německé „internetové kopírky“ Rocket Internet, inspirovalo se u Zappos.com a postupně prošlo proměnami. Následně rychle expandovalo na další trhy a vstoupilo na burzu ve Frankfurtu.

Mnozí byznys model společnosti označují za problematický (možnost platby po doručení, vrácení zboží po sto dnech, doprava zdarma, vysoká centralizace a podobně). Provozní zisk v loňském roce už byl v plusu, konkrétně 215 milionů eur.