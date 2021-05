Do nabídky SledováníTV přibyl hybridní e-sportový televizní kanál Chuck TV

Internetová televize SledováníTV zařadila do své nabídky první československý hybridní e-sportový televizní kanál Chuck TV. Ten začal vysílat 7. května letošního roku. Provozovatel tohoto programu spolupracuje s e-sportovými asociacemi z Česka a Slovenska, díky čemuž bude denně vysílat zápasy těch nejoblíbenějších her jako je například Counter-Strike, League of Legends, Dota či FIFA.

Stanice také plánuje přebírat streamy z mezinárodních turnajů, které budou pro Chuck TV komentovat nejznámější tváře e-gamingu, mezi něž patří například trojnásobný mistr ČR Ivan „Dev1“ Lazarov a další známé postavy československé scény.

Kanál bude zpočátku k dispozici ve Full HD, do budoucna provozovatel nevylučuje rozlišení 4K. Chuck TV bude v Česku součástí balíčků Základ a vyšších, na Slovensku součástí balíčků Základný a vyšších, do starších typů slovenských balíčků (Základ, Standard a Premium) nebude přidán. V sítích partnerských ISP bude kanál součástí Rozšířeného balíčku.