Domény spadající pod gov.cz lze nově spravovat samostatně, DIA spustila samoobslužný portál

Jan Sedlák
Dnes
Úřad vlády, vláda Autor: Karel Choc, Internet Info

Digitální a informační agentura (DIA) spustila samoobslužný portál domény gov.cz, jejíž provoz má na starost zhruba rok a na níž postupně od roku 2023 přechází státní instituce v zájmu jednotné identifikace, bezpečnosti a podobně. Nový portál je určený úřadům a obecně orgánům veřejné moci a umožňuje jim registrovat nové subdomény spadající pod gov.cz. Proces kolem domény je tak automatizovaný.

“Již v průběhu přípravných jednání k migraci na jednotnou státní doménu gov.cz se zástupci ministerstev a ústředních státních orgánů vzešla potřeba umožnit a zajistit přímou správu domén třetí úrovně, které jsou v jejich vlastnictví. Nově spuštěný samoobslužný portál umožňuje odpovědným pracovníkům jednotlivých úřadů jak přímou editaci doménových záznamů již provozovaných domén, tak export aktuálního konfiguračního nastavení pro interní potřebu archivace, sledování historie provedených změn s možností komentářů či pořízení výpisu domény. K dispozici jsou i nástroje pro automatizaci správy DNS, například pro získávání nebo obnovu SSL certifikátů. Z rozhraní portálu je také možno provádět registraci nových domén s okamžitou notifikací žadatele o průběhu procesu na jeho služební e-mail,” shrnula DIA.

“Až dosud se nové požadavky na zřízení či modifikace záznamů v rámci domény gov.cz podávaly přes portál Centrálního místa služeb, kde je musela obsluha přečíst, zkontrolovat a ručně aplikovat. Aktuálně má již 31 z 33 ústředních orgánů státní správy přechod na doménu gov.cz splněný či částečně splněný,” doplnila agentura.

Na portálu domény gov.cz se podílel CZ.NIC, správce národní domény .cz. Řešení bylo postaveno na jeho open source systému FRED. I díky tomu se používá DNSSEC a HSTS.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

