Drony, pokročilé kamery a další vychytávky. Eurosport ukázal olympijská studia

Stanice Eurosport využije při zimní olympiádě speciální italská studia s nejmodernějšími vysílacími technologiemi. Hlavní studio v Cortině doplňuje „sněžný dóm“ v Livignu. Obě budovy designově navazují na horská údolí v Dolomitech.
Hlavní studio nese název WBD House a nachází se v samém centru olympijské vesnice Nations Village ve městě Cortina d’Ampezzo. Zázemí pro štáb mateřské společnosti Warner Bros. Discovery a Eurosportu zabírá celkem dvě patra o rozloze 600 m². Jeho konstrukce si vyžádala dohromady 217 kovových a skleněných součástek. Na exteriéru stavby jsou rozmístěny vysokorozlišovací kamery, které panoramaticky snímají celou Cortinu. Tyto atmosférické záběry jsou poté zprostředkovávány divákům.
Kromě panoramatických záběrů zasněžených vršků Dolomit a malebného městečka pod nimi budou tímto způsobem představena také klíčová olympijská sportoviště. Patří mezi ně například krytý stadion a dějiště curlingových zápasů Stadio Olimpico del Ghiaccio, lyžařský areál Olimpia delle Tofane nebo zbrusu nové Cortina Sliding Centre, které na trati o délce 1 750 metrů bude hostit závody v sáňkování, bobech a skeletonu.
Provoz WBD House bude v průběhu olympiády zajišťovat devadesátičlenný štáb. Ten bude obsluhovat produkční ekosystém zahrnující celkem 12 kamer, včetně jeřábové (jib) a dronové kamery, dvou RF kamer a Steadicamu, a také tři venkovní XR kamery umožňující virtuální rozšíření studiové scény.
Z tohoto zázemí se bude odbavovat živé vysílání pro evropské publikum se speciálním zaměřením na lokální obsah pro Itálii, Německo, Polsko a Norsko. Ve WBD House budou mít své národní reportérské týmy také Francie, Nizozemsko, Dánsko a Velká Británie.
Stavba studia zabrala celkem tři týdny, přičemž některé materiály a součásti byly využity už při předchozích olympijských hrách. V zázemí WBD House jsou také dvě interview zóny, kde budou redaktoři během 19 olympijských dnů zpovídat sportovce i další významné hosty.
Druhé studio se jmenuje Snow Dome a nachází se přímo v horách ve městě Livigno. Město je obklopené sjezdovkami, na nichž se budou konat olympijské závody v alpském a volném lyžování i ve snowboardingu. Tento „sněžný dóm“ je vysoký šest metrů a zabírá plochu 95 m². Jde o společný projekt WBD a místního organizačního výboru v Livignu.
Kromě dvou studií přímo na místě se do olympijského vysílání také stálá studia po celé Evropě. Důležitým produkčním uzlem je například AR studio v Londýně. Vlastní produkční schémata ale představí i týmy Eurosportu v Paříži, Miláně, Mnichově, Madridu, Oslu, Stockholmu, Lisabonu, Kodani, Hilversumu a Varšavě.
První studiový přenos odstartuje v pátek 6. února 2026 před zahajovacím ceremoniálem v Miláně. Živé přenosy olympijských soutěží však začaly už ve středu 4. února a potrvají až do neděle 22. února. Veškeré dění je možné sledovat v ceně předplatného na streamovací službě HBO Max. Redakčně vybrané vysílání, tedy sestřih a výběr nejdůležitějších momentů, pak nabízejí lineární televizní stanice Eurosportu.