Lupa.cz  »  Evropa a Japonsko chtějí za účasti Česka propojit kvantové počítače, superpočítače a AI

Evropa a Japonsko chtějí za účasti Česka propojit kvantové počítače, superpočítače a AI

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Kvantový počítač VLQ na IT4Innovations Autor: IT4Innovations

Evropa a Japonsko postupně uvádí do chodu spolupráci v superpočítačích (HPC) a kvantových počítačích. Půjde o širší pojetí a nyní se startuje s projektem Q-Neko, jehož cílem je propojit kvantové stroje se superpočítači a umělou inteligencí. Do Q-Neko je zapojeno celkem 16 partnerů z Evropy a Japonska. Akce se zúčastní také české národní superpočítačové centrum IT4Innovations při VŠB-TUO v Ostravě.

Spojením HPC, kvantových počítačů a AI má vzniknout “výkonný hybridní systém, který si poradí s mimořádně složitými úlohami rychleji a efektivněji než současné superpočítače.” To pak má přinést “přinést zcela nové možnosti při práci s velkými objemy dat a podpořit rychlejší a přesnější rozhodování ve vědě i průmyslu.”

V Ostravě už provozují první kvantový počítač u nás, stejně jako několik superpočítačů. Právě hybridní počítání je jedním z témat, které se na IT4Innovations zkoumají.

“Naši odborníci pracují nejen na propojení superpočítání a kvantového počítání, ale rovněž na vývoji nového softwaru, který umožní tyto dva světy propojit, zefektivnit výpočty a minimalizovat chyby, které jsou pro dnešní kvantové technologie typické. Součástí naší práce bude i testování a vyhodnocování toho, jak dobře celý hybridní systém funguje a jaký přínos může mít pro praxi,” popsal Marek Lampart, vedoucí Laboratoře kvantových výpočtů IT4Innovations.

“Technologie vyvíjené v rámci Q-Neko mohou pomoci například při vývoji nových materiálů, snižování emisí CO₂ a hledání ekologičtějších řešení, zlepšování telekomunikačních sítí, simulacích proudění kapalin (například v energetice či letectví) nebo analýze satelitních snímků. Součástí aktivit je vytvoření knihovny kvantových řešení reagující na aktuální vědecké i průmyslové výzvy a vývoj softwaru, který umožní bezproblémovou spolupráci superpočítačů a kvantových počítačů. Odborníci zároveň připraví plán dalšího rozvoje těchto technologií a vytvoří společná pravidla a metody pro jejich testování a porovnávání,” shrnula IT4Innovations.

Q-Neko kromě jiného zahrnuje tyto partnery: CSC – IT Center for Science (koordinátor), IQM Quantum Computers, Forschungszentrum Jülich, German Aerospace Center, CEA, Thales, Aalto University, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, KDDI Corporation.

Evropa a Japonsko se na spolupráci dohodly v roce 2026 a letos se rozjíždí první aktivity. Do Q-Neko jdou peníze z programu Horizon Europe (EuroHPC) a Japonci posílají prostředky z národního inovačního programu. Součástí budou i stáže a sdílení zkušeností.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Začínající podnikatel: Přijímáme zaměstnance

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Privátní značky se někdy nevyplatí. Nejvíce se dá ušetřit na drogerii

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Weby v ČR mají být přístupné pro lidi s omezením

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

Nehoda může přinést stovky tisíc nebo i rentu

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).