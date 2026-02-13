Evropa a Japonsko chtějí za účasti Česka propojit kvantové počítače, superpočítače a AI

Evropa a Japonsko postupně uvádí do chodu spolupráci v superpočítačích (HPC) a kvantových počítačích. Půjde o širší pojetí a nyní se startuje s projektem Q-Neko, jehož cílem je propojit kvantové stroje se superpočítači a umělou inteligencí. Do Q-Neko je zapojeno celkem 16 partnerů z Evropy a Japonska. Akce se zúčastní také české národní superpočítačové centrum IT4Innovations při VŠB-TUO v Ostravě.
Spojením HPC, kvantových počítačů a AI má vzniknout “výkonný hybridní systém, který si poradí s mimořádně složitými úlohami rychleji a efektivněji než současné superpočítače.” To pak má přinést “přinést zcela nové možnosti při práci s velkými objemy dat a podpořit rychlejší a přesnější rozhodování ve vědě i průmyslu.”
V Ostravě už provozují první kvantový počítač u nás, stejně jako několik superpočítačů. Právě hybridní počítání je jedním z témat, které se na IT4Innovations zkoumají.
“Naši odborníci pracují nejen na propojení superpočítání a kvantového počítání, ale rovněž na vývoji nového softwaru, který umožní tyto dva světy propojit, zefektivnit výpočty a minimalizovat chyby, které jsou pro dnešní kvantové technologie typické. Součástí naší práce bude i testování a vyhodnocování toho, jak dobře celý hybridní systém funguje a jaký přínos může mít pro praxi,” popsal Marek Lampart, vedoucí Laboratoře kvantových výpočtů IT4Innovations.
“Technologie vyvíjené v rámci Q-Neko mohou pomoci například při vývoji nových materiálů, snižování emisí CO₂ a hledání ekologičtějších řešení, zlepšování telekomunikačních sítí, simulacích proudění kapalin (například v energetice či letectví) nebo analýze satelitních snímků. Součástí aktivit je vytvoření knihovny kvantových řešení reagující na aktuální vědecké i průmyslové výzvy a vývoj softwaru, který umožní bezproblémovou spolupráci superpočítačů a kvantových počítačů. Odborníci zároveň připraví plán dalšího rozvoje těchto technologií a vytvoří společná pravidla a metody pro jejich testování a porovnávání,” shrnula IT4Innovations.
Q-Neko kromě jiného zahrnuje tyto partnery: CSC – IT Center for Science (koordinátor), IQM Quantum Computers, Forschungszentrum Jülich, German Aerospace Center, CEA, Thales, Aalto University, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, KDDI Corporation.
Evropa a Japonsko se na spolupráci dohodly v roce 2026 a letos se rozjíždí první aktivity. Do Q-Neko jdou peníze z programu Horizon Europe (EuroHPC) a Japonci posílají prostředky z národního inovačního programu. Součástí budou i stáže a sdílení zkušeností.