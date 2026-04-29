Lupa.cz

Facebook a Instagram nedostatečně brání v přístupu dětem mladším 13 let, konstatuje Evropská komise

David Slížek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Facebook - Instagram - logo - aplikace Autor: Depositphotos

Společnost Meta pravděpodobě porušuje evropské regulace, když nedostatečně brání dětem mladším 13 let v přístupu na své sociální sítě Facebook a Instagram. Ve svém předběžném obvinění to říká Evropská komise, podle které tím firma neplní povinnosti vyplývající z nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA). 

Meta má zákaz zakládání účtů do 13 let sama ve svých podmínkách používání. Podle Komise ale mladší děti mohou zákaz snadno obejít. Když si účet zakládají, mohou uvést falešné datum narození a Meta tento údaj efektivně neověřuje, říká Komise.

Společnost podle Komise také neposkytuje snadný způsob, jak účet založený dítětem nahlásit. Aby se uživatel dostal k nahlašovacímu formuláři, musí provést až sedm kliků, říká Komise. A i když uživatel hlášení vyplní, často se nic nestane, dodává.

Podle oficiálních statistik má v EU účty na Facebooku či Instagramu asi 1012 procent dětí mladších 13 let. 

Komise na základě svého šetření vyzvala Metu k nápravě. Firma má jednak lépe vyhodnotit rizika, která souvisejí s používáním jejích sítí mladistvými uživateli. Facebook a Instagram také musí zavést důslednější opatření, která budou bránit dětem pod 13 let v přístupu na tyto služby, umožní lepší rozpoznání takových uživatelů a případné zablokování jejich účtů, konstatuje Komise.

Meta teď má možnost na obvinění reagovat nebo navrhnout nápravná opatření. Poté Komise rozhodne, zda se proti DSA provinila. Pokud ano, hrozí firmě pokuty až do výše 6 procent z ročního celosvětového obratu.

Komise v polovině dubna oznámila, že po technické stránce dokončila svou vzorovou aplikaci pro ověřování věku online. Záhy se ale objevily zprávy o tom, že aplikace obsahuje bezpečnostní chyby a zranitelnosti.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).