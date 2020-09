Facebook chce v Austrálii blokovat zpravodajský obsah

Americká společnost Facebook v pondělí oznámila, že chce na svých stránkách blokovat sdílení australského zpravodajského obsahu, pokud bude skutečně schválen zákon, který připravila australská vláda.

„Pokud daný návrh vstoupí v platnost, přestaneme umožňovat vydavatelům a lidem v Austrálii sdílet lokální i mezinárodní zprávy na Facebooku i Instagramu,“ prohlásil na korporátním PR blogu ředitel Facebooku pro Austrálii a Nový Zéland Will Easton.

Pokud zákon země schválí, začne Austrálie po společnostech Facebook a Google požadovat, aby vyplácely mediální společnosti na základě australského systému autorských honorářů. Krok odůvodňuje vzrůstající potřebou ochrany nezávislé žurnalistiky. Australské ministerstvo financí tvrdí, že se uchýlilo k tomuto kroku v reakci na zoufalou situaci na mediálním trhu, kterou výrazně prohloubila i současná pandemie nového koronaviru a s ní související propad inzerce. Za uplynulé desetiletí mělo v Austrálii zaniknout asi 3 000 novinářských pracovních míst. Tyto škrty jsou dávány do přímé souvislosti se ztrátami z inzerce, o kterou mediální společnosti přišly právě na úkor obou zmíněných společností, které zobrazují náhledy jejich textů, ale nic za to neplatí.

Australská vláda na chystaný krok poprvé upozornila v dubnu. Novela obsahuje nová pravidla, která budou definovat vztah mezi tzv. „digitálními platformami“ a mediálními podniky. Ta by měla zahrnovat právě i sdílení příjmů z reklamy souvisejících se zpravodajským obsahem. Pravidla měl za úkol do konce července předložit Australský výbor pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele (ACCC). Schválení připraveného návrhu by ukotvilo právo australských médií vyjednávat s oběma firmami o poplatcích za sdílení jejich obsahu.