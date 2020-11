Google zruší u neplacených účtů neomezené úložiště pro fotky

Počínaje 1. červnem 2021 změní Google svoji politiku pro ukládání souborů u bezplatných účtů. Změna se dotkne především uživatelů služby Google Photos, společnost to oznámila ve středu.

Až doposud mohli uživatelé služby Google Photos ukládat své fotografie a videa, která Google komprimoval do tzv. vysoké kvality (do limitu 16MP), v neomezeném množství zdarma, od poloviny příštího roku to ale přestane platit. Do bezplatného ukládání se už dnes také nepočítají snímky a videa, které uživatel nahrál v tzv. původním rozlišení.

Využitá kapacita se začne započítávat do 15GB limitu, který má každý Google účet dispozici pro uživatelská data. Po vyčerpání kapacity Google uživatele vybídne k předplacení služby Google One. Výjimku mají tvořit uživatelé přístrojů z řady Pixel, kteří budou moci bezplatně nahrávat neomezené množství fotek v maximální kvalitě i po uvedeném datu.

„Lidé dnes ukládají online mnohem více dat, než kdykoli před tím – více jak 4,3 milionu GB je denně přidáno napříč službami Gmail, Google Drive a Photos,“ vyjmenovav Google důvody proč se ke změně rozhodl.

Až dosud platilo, že se do 15GB limitu započítávala data z GMailu, soubory na disku Google Drive a nekomprimované fotky, nově se do kapacity začnou započítávat všechny uložené fotografie z Google Photos, ale také všechny dokumenty vytvořené v rámci Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms a Jamboardu.

Google také přidal do svých politik pravidlo, které říká, že pokud je uživatelský účet u dané služby službě neaktivní déle jak dva roky, společnost z něho může smazat uložený obsah. Podobné pravidlo se týká i dat přes vyhrazený limit.