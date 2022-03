HBO Max a Discovery+ se spojí do jedné aplikace

Autor: Warner Media

V průběhu dubna bude dokončen jeden z největších mediálních obchodů na světě, kdy se společnosti WarnerMedia a Discovery spojí do jedné firmy. Podnik s názvem Warner Bros. Discovery zastřeší celou řadu projektů v oblasti filmu, televize a streamovaného videa (mj. HBO, CNN, Warner Bros., Eurosport nebo Cartoon Network). Dosavadní majitel WarnerMedia, telekomunikační obr AT&T, si zachová majetkový podíl i v nové firmě, ale primárně se chce věnovat telekomunikacím.



Autor: Warner Bros. Discovery Logo konglomerátu Warner Bros. Discovery

Jedním z důsledků fúze bude spojení dosud samostatných aplikací HBO Max a Discovery+. Na konferenci Deutsche Bank to potvrdil finanční ředitel Discovery Gunnar Wiedenfels. Dodal, že spojení aplikací zabere přinejmenším několik měsíců, aby bylo komfortní pro předplatitele. Dořešit se musí také některé technologické aspekty. Mezitím by bylo možné přihlásit se do obou aplikací shodným uživatelským jménem a heslem, případně budou nabízeny v cenově výhodném balíčku.

Aplikace Discovery+ měla ke konci loňského roku 22 milionů předplatitelů. Přístup k HBO a HBO Max si ve stejné době platilo 73,8 milionu lidí. Česká verze HBO Max funguje od 8. března. Discovery+ měla na český trh dorazit letos v rámci strategické dohody s operátorem Vodafone. Smlouva zahrnuje přístup k oblíbeným pořadům z produkce skupiny Discovery, souboru dokumentů z produkce BBC Natural History a sportovním přenosům na Eurosportu.