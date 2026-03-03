HBO Max a Paramount+ se sloučí do jedné aplikace. Klasické televize firma neprodá

Až bude definitivně dokončené spojení firem Paramount a Warner Bros. Discovery, spojí se také jejich streamovací služby. Šéf Paramountu David Ellison to oznámil při pondělním konferenčním hovoru se zástupci investorů.
„Plánujeme obě služby spojit dohromady, což nám dnes dává přes 200 milionů předplatitelů. Myslíme si, že nás to skutečně staví do pozice, kdy můžeme konkurovat lídrům v tomto prostoru,“ řekl. Netflix jako lídr trhu má podle posledních výsledků 325 milionů předplatitelů. Spojené aplikace Paramount+ a HBO Max by se velikostí přiblížily Disney+.
Sloučení technologií má proběhnout postupně. Přesná podoba spojené služby není zatím jasná. Ellison však zároveň ujistil, že značka HBO zůstane zachována a do velké míry bude i nezávislá. „HBO by mělo zůstat HBO. Vybudovali fenomenální značku, jsou lídrem v tomto prostoru a my chceme, aby v tom jednoduše pokračovali,“ prohlásil Ellison. Díky sloučení platforem ale obsah HBO uvidí mnohem víc diváků než dnes.
U klasických televizních stanic vedení Paramountu jednoznačně odmítlo spekulace o částečném nebo úplném prodeji lineárních kanálů. „Nemáme v plánu žádné odprodeje,“ řekl Ellison. Spojená firma bude provozovat mimo jiné stanice CBS, CNN, TBS, TNT, Food Network, HGTV, MTV, Cartoon Network, Adult Swim a Discovery Channel ve více než 200 zemích.
Ellison tvrdí, že propojení lineárních stanic přinese úspory, které udrží tyto podniky při životě výrazně déle, než by dokázaly samy. Řadu značek chce firma postupně převést i do streamovacích služeb. „Setkáme se s lidmi tam, kde jsou. Pokud chcete sledovat obsah na klasické televizi, můžete. Pokud chcete k těmto značkám přistupovat ve streamingu, můžete taky,“ popsal Ellison.
Obě firmy dohromady letos očekávají tržby kolem 69 miliard dolarů (zhruba 1,4 bilionu korun). Do tří let od uzavření obchodu chtějí ušetřit šest miliard dolarů ročně, především díky sloučení technologických platforem, sdílení cloudových služeb, zeštíhlení marketingu a správy nemovitostí a přechodu na jeden podnikový informační systém.
V střednědobém výhledu má celá skupina růst v řádu jednotek procent ročně. Hlavním tahounem bude streaming a filmová studia. U klasických televizních stanic vedení počítá s pokračujícím poklesem. Do roku 2030 by firma měla ročně generovat přes deset miliard dolarů čistého zisku.
Obchod by se měl uzavřít ve třetím čtvrtletí roku 2026. Musí ho ještě schválit regulátoři a akcionáři WBD. V USA už antimonopolní úřad obchod pustil dál, souhlas daly i Německo a Slovinsko. Jednání s Evropskou komisí běží.