Jedna z největších bulharských IT firem kupuje konkurenta se základnou v Olomouci

Částečně olomouckou softwarovou firmu Sciant ovládne bulharská IT společnost Sirma Group Holding. Za nespecifikovanou částku získala podíl 80 procent a na zbylých 20 procent má opci do příštích let.

Sciant pochází rovněž z Bulharska, od roku 2018 řídí obchodní a další aktivity z Olomouce. Celkově má v Česku a Sofii kolem stovky zaměstnanců. Sciant se zaměřuje na zakázkový softwarový vývoj.

Sirma měla loni tržby 30 milionů eur. Společnost funguje od roku 1992 a je jednou z největších na bulharském trhu. Rovněž se zaměřuje na zakázkový vývoj nebo konzultace v IT. Má přes 400 zaměstnanců.

Sciant se dostal do žebříčku nejrychleji rostoucích firem Evropy sestaveným Financial Times. “Přechod pod Sirma Group nám umožní růst ještě rychleji. Budeme si moci dovolit najmout více zaměstnanců a využít tak naplno potenciál, který ve vývoji softwaru a dalších nám blízkých oborech vidíme. Jen letos rostla poptávka po našich produktech o 60 procent, část nových zakázek jsme však už museli z kapacitních důvodů odmítat,” komentuje obchod ředitel české pobočky Sciant Stephen Burke.

Kanceláře v Olomouci mají zůstat zachovány a nový majitel slibuje personální posilování. Burke bude nadále zdejší aktivity řídit. Olomouc finanční ukazatele nezveřejňuje, k dispozici jsou pouze závěrka ve zkráceném rozsahu.