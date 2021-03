Kyberšikana, sexting, fake news a další. NÚKIB spustil online kurz kyberbezpečnosti

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) společně s Ministerstvem školství a webem E-bezpečí (Univerzita Palackého v Olomouci) spustily zdarma dostupný kurz kybernetické bezpečnosti. Je určen pedagogům a pracovníkům prevence, studentům, rodičům a všem dalším zájemcům, včetně třeba policistů.

Kurz je k dispozici v online podobě, a to ve dvou verzích – základní a rozšířené. Ta první má devět lekcí a zabere asi tři hodiny, druhá má 17 lekcí a šest a více hodin. Probírají se témata jako bezpečná online výuka, sexting, sociální sítě, pornografie, netolismus, kybergrooming, kyberstalking, kyberšikana, hate speech, konspirační teorie, manipulace nebo fake news.

“Základní verze by Vám měla dostačovat jako dobrý úvod do tématu rizikových jevů v kyberprostoru a jejich prevence,” informuje kyberúřad. “Pokud Vám však nestačí pouze tento základní vhled do tématu nebo se chcete dozvědět více, připravili jsme pro Vás i rozšířenou verzi. V té se kromě témat ze základní verze, dozvíte o sociálních bublinách, internetové agresi nebo souvislostech poruch příjmu potravy a internetu.”

Absolvováním kurzu je možné získat certifikát. K tomu je nutná registrace. Pokud certifikát nevyžadujete, je možné obě verze absolvovat bez zaregistrování.