Letošní olympiáda bude pro Českou televizi jednou z nejnáročnějších v historii

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo, které budou oficiálně zahájeny 6. února, nabídne Česká televize v rozsahu 300 hodin premiérového vysílání. Po osmi letech je znovu hlavním držitelem vysílacích práv Evropská vysílací unie (EBU), takže Česká televize má díky tomu lepší podmínky než dříve. Přesto musí dodržet specifická omezení.
Diváci budou moci sledovat sportovní dění pouze na dvou programech, přičemž jedním z nich musí být v souladu s podmínkami olympijské licence digitální platforma. Šéfkomentátor Robert Záruba upřesnil, že celkový obsah premiérového programu nesmí přesáhnout zmíněný časový limit, zatímco použití záznamů je nově bez omezení.
Vzhledem k těmto pravidlům bude mít důležitou pozici digitální platforma ČT sport Plus. Právě v online prostředí fanoušci naleznou závody a soutěže, které se z časových či kapacitních důvodů nevejdou do lineárního televizního vysílání.
Obsah bude dostupný skrze webový portál ctsport.cz, mobilní aplikace, hybridní vysílání HbbTV („červené tlačítko“) i přes aplikaci iVysílání v chytrých televizích. Online prostor nabídne kromě streamů také informační nadstavbu zahrnující podrobný výsledkový servis, infografiky a videa s reakcemi sportovců. Multimediální nabídku doplní nová podcastová série „Milán Cortina 2026“, ve které budou reportéři a experti analyzovat zásadní dění her.
Z hlediska televizní produkce půjde o jednu z logisticky nejnáročnějších olympiád v historii, protože šest sportovních středisek je prakticky nepropojených. „V každém proto musíme mít vlastní štáb. Je to náročné na počet lidí i techniku,“ uvedl ředitel sportovního vysílání Jiří Ponikelský s tím, že přípravy na akci sahají až do roku 2020. Vysílání propojí dvě hlavní stanoviště přímo v místě dění: studio v Miláně u Českého domu s průvodcem Jiřím Hölzelem a studio v biatlonovém areálu v Anterselvě, odkud bude programem provázet Petr Kubásek.
Do týmu expertů se zapojí bývalý hokejový reprezentant Jakub Voráček, který bude spolukomentovat vybrané zápasy českého týmu. „Po dvanácti letech uvidíme obměnu celé hokejové generace,“ poznamenal k turnaji Voráček. Další tváří vysílání i sociálních sítí bude bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová, jež má zprostředkovat atmosféru především z horských oblastí.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek v souvislosti s nadcházející akcí připomněl, že veřejnoprávní médium vysílá olympijské hry už sedmdesát let, přičemž letošní ročník v Itálii, který potrvá do 22. února, připadá na rok dvacátého výročí stanice ČT sport.