Magnet na předplatitele. Love Island zvýšil sledovanost na Oneplay, láká také Slováky

Filip Rožánek
Dnes
Televize Nova zveřejnila vybraná data o sledovanosti své reality show Love Island 2025, která podle ní dosahuje v letošním roce výrazného růstu. Nárůst zaznamenala především na sociálních sítích a placených streamovacích službách v Česku i na Slovensku.

Love Island je klasický formát seznamovací reality show, ve které kamery sledují skupinu mladých lidí v luxusní vile na Kanárských ostrovech. Diváci svým hlasováním v mobilní aplikaci ovlivňují, který pár se dostane do finále. Nova tento pořad primárně vyrábí pro streamovací platformu Oneplay, ale k vidění je také v pozdně večerním okně na stanici Nova Fun.  

Podle statistik, které Nova poskytla, se celkový počet impresí obsahu spojeného s pořadem meziročně více než zdvojnásobil na 132,7 milionu. Tento nárůst je přisuzován především platformám TikTok a Instagram, kde se počet zhlédnutí videí zvýšil o 256 %. Celkově napříč všemi platformami dosáhla videa 29,5 milionu zhlédnutí, což představuje meziroční nárůst o 38 %. Komunita sledujících na Instagramu a TikToku se rozrostla o 57 % na více než 513 tisíc uživatelů, přičemž počet interakcí, jako jsou komentáře a lajky, stoupl o 82 %.

Reality show Love Island 2025

Reality show Love Island 2025

Autor: TV Nova

Televize rovněž informovala o nárůstu předplatitelů na svých streamovacích platformách. V Česku na službě Oneplay sleduje aktuální sérii o 62 % více aktivních platících uživatelů než v loňském roce. Na Slovensku platforma Voyo.sk eviduje od spuštění pořadu o 17 % více předplatitelů. 

V klasickém televizním vysílání si pořad podle Novy polepšil ve sledovanosti u cílových skupin žen ve věku 35–44 let a mužů mezi 25–34 lety, bližší údaje však neuvedla. O něco konkrétnější byla v případě slovenského trhu, kde Love Island dosáhl v cílové skupině žen od 14 do 25 let podílu na sledovanosti 47,4 %.

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

