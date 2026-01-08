Lupa.cz  »  Modrá krev na ČT2 byla nejsledovanějším pořadem středečního večera napříč stanicemi

Modrá krev na ČT2 byla nejsledovanějším pořadem středečního večera napříč stanicemi

Filip Rožánek
Dnes
Cyklus Modrá krev Autor: Česká televize
Dokumentárním cyklem Modrá krev provází František Kinský

Premiérový díl čtvrté řady dokumentárního cyklu Modrá krev, který Česká televize odvysílala ve středu večer na programu ČT2, se stal nejsledovanějším pořadem dne po 20. hodině napříč všemi televizními stanicemi. První díl nové řady sledovalo 633 tisíc diváků starších 15 let, s podílem na sledovanosti 18,10 %.

Jedná se nejen o nejsledovanější díl celého cyklu Modrá krev, ale zároveň o nejsledovanější dokumentární cyklus ČT2 od roku 2008. Průvodcem nové desetidílné série je opět František Kinský, který představuje jednotlivé aristokraty, klade otázky, rozplétá v rozhovorech někdy i dost složité příbuzenské vztahy, naslouchá vyprávění o historii dávné i nedávné, ale také o současnosti. Každý díl je již tradičně věnován jednomu rodu.

„Potvrzuje se tím, že kvalitní původní dokumentární tvorba má u diváků své pevné místo, a že veřejnoprávní televize plní svou nezastupitelnou službu a poslání, tedy přinášet obsah, který má hodnotu, smysl i dlouhodobý kulturní přesah,“ okomentoval tento výsledek generální ředitel České televize HynekChudárek.

„Děkujeme všem divákům, že nám stále zachovávají svou přízeň. Prokazuje se, že příběhy s notnou dávkou noblesy, pokory, úcty k tradicím a vzdělání, ale i humorem a nadhledem jsou v dnešním rozkolísaném světě čím dál více potřebné a žádoucí. A také, že jsme zemí, která může být hrdá na svou historii a své předky,“ řekla kreativní producentka cyklu Lenka Poláková.

Premiérové díly čtvrté řady cyklu Modrá krev vysílá Česká televize každou středu ve 20 hodin na programu ČT2. Všechny dosavadní řady i odvysílané díly jsou divákům k dispozici také v iVysílání České televize.

