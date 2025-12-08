Motoristé chtějí v koalici diskutovat o financování České televize a Českého rozhlasu

Zatímco hnutí ANO dlouhodobě deklaruje záměr zrušit poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas a převést jejich financování na státní rozpočet, koaliční partner Motoristé sobě zastává opačný názor. Kandidát na ministra kultury Oto Klempíř (Motoristé) po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem uvedl, že jeho strana preferuje zachování stávajícího systému poplatků.
„Co se týká financování, my za Motoristy jsme byli za zachování poplatků,“ prohlásil Klempíř na tiskovém brífinku po schůzce na Pražském hradě. Otevřeně přiznal, že v této otázce nejsou s koaličním partnerem názorově sjednoceni a očekává složitá vyjednávání, aby dosáhli smysluplného výsledku. Klempíř zároveň zdůraznil, že veřejnoprávní média považuje za „grál“ názorové pestrosti, kterou je nutné zachovat. „Oba si v maximální míře přejeme zachovat nezávislost České televize a Českého rozhlasu,“ popsal názorovou shodu s prezidentem.
Naznačil zároveň možnost, že by se financování České televize a Českého rozhlasu mohlo inspirovat skandinávským modelem, což je mimorozpočtová daň vybíraná finančními úřady přímo na účet médií veřejné služby. Například ve Švédsku ji platí všichni občané starší 18 let ve výši jednoho procenta ze svého ročního příjmu, zároveň je určena maximální možná částka.
Postoj kandidáta na ministra kultury naráží na plány hnutí ANO. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) v nedělních Otázkách Václava Moravce trval na tom, že nová vláda chce zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Znamenalo by to výpadek přesahující osm miliard korun, který by musel pokrýt státní rozpočet. Podle Nachera by tento krok systém zpřehlednil a byl by spravedlivější, protože by odstranil administrativní zátěž spojenou s vymáháním poplatků. Změna by měla platit nejdříve od 1. ledna 2027.
Patrik Nacher (ANO) v televizní debatě neřekl žádnou přesnou částku pro veřejnoprávní média, ani to, z čeho by ji v deficitním státním hospodaření platil. Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný míní, že na tyto diskuse dojde nejdřív v polovině roku 2026 při přípravě rozpočtu na rok 2027.
Aktuální bleskový průzkum agentury Kantar CZ pro Českou televizi ukázal, že zrušení poplatků a jejich náhradu platbou ze státního rozpočtu podporuje 60 procent lidí, zejména voliči ANO a SPD. Zároveň však polovina respondentů souhlasí s obavou, že financování ze státního rozpočtu může ohrozit nezávislost médií vůči vládě a politickým stranám. Průzkum také odhalil, že 87 procent lidí napříč voličskými skupinami si přeje kontrolu hospodaření médií Nejvyšším kontrolním úřadem. Dále 57 procent lidí slyší na argument, že i po zrušení poplatků ponese náklady občan jako daňový poplatník.
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a předseda Rady České televize Karel Novák v Otázkách Václava Moravce varovali před zjednodušujícími řešeními. Zavoral upozornil, že ačkoliv je pro domácnosti lákavé ušetřit měsíční poplatky, přímá vazba mezi občanem a médiem je klíčová pro kvalitu a nezávislost služby. Vymezil se proti myšlence slučování institucí, které se historicky vyvíjely odděleně. S odkazem na slovenskou zkušenost uvedl, že v takových modelech dochází k marginalizaci rozhlasového vysílání a místo úspor rostou náklady.