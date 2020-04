 »  Na TV Prima skončily Tereza Spencerová nebo Karolína Stonjeková

Filip Rožánek

Televize Prima přikročila ke změnám ve svém zpravodajství. Na přelomu března a dubna ukončila spolupráci s přispěvatelkami Terezou Spencerovou, Karolínou Stonjekovou a Janou Kunštekovou. Jejich komentáře se objevovaly na webu Primy. Skončit by zřejmě měly i komentáře Tomáše Vyorala.

Jejich fanoušci na sociálních sítích spojují změny s chystaným spuštěním CNN Prima News. „Tak nějak nám to zdůvodnili – že přecházejí na jiný formát,“ připustila na Facebooku Jana Kunšteková. „Silně ‚okrojili‘ dosavadní spolupráci do podoby, která mi přišla nepřijatelná. Schylovalo se k tomu už dlouho, takže je vlastně fajn, že se to konečně rozseklo,“ popsala rozvázání spolupráce Tereza Spencerová na svém profilu.

Prima tvrdí, že nic není definitivní. „Se spuštěním zpravodajského projektu CNN Prima News plánujeme nový koncept další možné spolupráce, o čemž jsme komentátory předem informovali. Nadále tedy uvažujeme o vzájemné spolupráci ve formátu, který bude atraktivní pro široké publikum,“ sdělil na dotaz Digizone.cz Adam Halmoši z PR oddělení TV Prima.

Příspěvky a názory těchto autorů se kromě stránek televize Prima objevovaly i jinde, například na webu Parlamentní listy, v internetovém vysílání XTV a různých alternativních webech. Příznivci Terezy Spencerové jí už v diskusích na Facebooku začali nabízet zřízení nového webu i finanční příspěvky.

Televize Prima se chystá v následujících týdnech spustit zpravodajskou stanici ve spolupráci se CNN. Mezinárodní televizní síť dbá na to, aby projekt dodržoval zpravodajské hodnoty a pravidla. „Je pro nás nanejvýš důležité, abychom vše, co pouštíme ven, měli perfektně ověřené. Jde mi o naprostou přesnost a upřímně, raději budu mít nějakou zprávu později, ale fakticky správně, než abych ji publikoval jako první, ale s chybami,“ prohlásil britský novinář Tim Lister, který s rozjezdem nové stanice pomáhá.