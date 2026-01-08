Nařízení o digitálních trzích má první vysvědčení. Splněno je na papíře, na ostatní se čeká, vyplývá z něj

Evropská komise zveřejnila souhrn a příspěvky k probíhající revizi nařízení o digitálních trzích (DMA). Do konzultace přišlo přes 450 podnětů napříč trhem od malých i velkých hráčů. Ti malí by rádi rozšířili působnost nebo přidali dočasná opatření. Velké platformy, takzvaní gatekeepeři, oponují, že už dnes nesou vysoké náklady a že tlak na rychlé změny poškozuje inovace, bezpečnost a ochranu soukromí.
Téměř dva roky po startu povinností se stále řeší, že bez důsledného vymáhání zůstane DMA rámcem, který lze naplnit na papíře, ale obejít v praxi. Právě to popisuje řada příspěvků: pomalé a málo transparentní postupy, složitá uživatelská rozhraní, která formálně umožní volbu, ale fakticky drží lidi i firmy v zavřených ekosystémech. Proto se objevují požadavky na závazné lhůty řízení, dočasná opatření, nezávislé audity řešení a jasnější pravidla pro přístup k datům a přenositelnosti.
Konzultací k revizi se zúčastnilo šest ze sedmi určených gatekeeperů: Alphabet, Amazon, Apple, Booking, Meta a ByteDance. Microsoft příspěvek nepředložil.
Silné téma konzultace tvoří nové „brány“ k uživatelům: umělá inteligence a cloud. Část expertů míní, že AI služby (modely, asistenti, chatboty) lze zařadit pod stávající kategorie, jiní chtějí samostatnou kategorii sladěnou s pravidly pro AI. U cloudu je rozpor zřetelnější: na papíře s ním DMA počítá, ale dosud nebyl určen žádný konkrétní poskytovatel.
Regulace online služeb začala v Evropě platit začátkem předloňského března s tím, že má DMA otevřít služby velkých online platforem i konkurenci a dát tak uživatelům výběr, jak a přes co vlastně na internet přistupují. Mediálně nejviditelnějším výsledkem té chvíle bylo zmizení možnosti proklikávat z výsledků hledání Googlu přímo do Google Maps.
Změn nastala řada, o jejich nástupu a způsobech, jak se jim velcí hráči snažili vyhnout, jsme podrobně psali. Dopad DMA se odrazil třeba i v tom, že se Microsoft přestal opakovaně ptát na nastavení Microsoft Edge jako výchozího prohlížeče. Někteří gatekeepeři si drželi své pozice a například že vyhledávač Google obchází evropské regulace, si stěžoval mimo jiné český Seznam.cz.
Revizní zpráva má být hotová do 3. května 2026. Přezkum je naplánovaný na každé tři roky.