Nařízení o digitálních trzích má první vysvědčení. Splněno je na papíře, na ostatní se čeká, vyplývá z něj

Iva Brejlová
Dnes
Apple App Store Autor: Depositphotos

Evropská komise zveřejnila souhrn a příspěvky k probíhající revizi nařízení o digitálních trzích (DMA). Do konzultace přišlo přes 450 podnětů napříč trhem od malých i velkých hráčů. Ti malí by rádi rozšířili působnost nebo přidali dočasná opatření. Velké platformy, takzvaní gatekeepeři, oponují, že už dnes nesou vysoké náklady a že tlak na rychlé změny poškozuje inovace, bezpečnost a ochranu soukromí.

Téměř dva roky po startu povinností se stále řeší, že bez důsledného vymáhání zůstane DMA rámcem, který lze naplnit na papíře, ale obejít v praxi. Právě to popisuje řada příspěvků: pomalé a málo transparentní postupy, složitá uživatelská rozhraní, která formálně umožní volbu, ale fakticky drží lidi i firmy v zavřených ekosystémech. Proto se objevují požadavky na závazné lhůty řízení, dočasná opatření, nezávislé audity řešení a jasnější pravidla pro přístup k datům a přenositelnosti.

Konzultací k revizi se zúčastnilo šest ze sedmi určených gatekeeperů: Alphabet, Amazon, Apple, Booking, Meta a ByteDance. Microsoft příspěvek nepředložil.

Silné téma konzultace tvoří nové „brány“ k uživatelům: umělá inteligence a cloud. Část expertů míní, že AI služby (modely, asistenti, chatboty) lze zařadit pod stávající kategorie, jiní chtějí samostatnou kategorii sladěnou s pravidly pro AI. U cloudu je rozpor zřetelnější: na papíře s ním DMA počítá, ale dosud nebyl určen žádný konkrétní poskytovatel.

Regulace online služeb začala v Evropě platit začátkem předloňského března s tím, že má DMA otevřít služby velkých online platforem i konkurenci a dát tak uživatelům výběr, jak a přes co vlastně na internet přistupují. Mediálně nejviditelnějším výsledkem té chvíle bylo zmizení možnosti proklikávat z výsledků hledání Googlu přímo do Google Maps.

Změn nastala řada, o jejich nástupu a způsobech, jak se jim velcí hráči snažili vyhnout, jsme podrobně psali. Dopad DMA se odrazil třeba i v tom, že se Microsoft přestal opakovaně ptát na nastavení Microsoft Edge jako výchozího prohlížeče. Někteří gatekeepeři si drželi své pozice a například že vyhledávač Google obchází evropské regulace, si stěžoval mimo jiné český Seznam.cz.

Revizní zpráva má být hotová do 3. května 2026. Přezkum je naplánovaný na každé tři roky.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

