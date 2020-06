 »  Není to pravda, reaguje český Vodafone na informace, že zcela závisí na Huawei

V posledních dnech se na internetu začala šířit zpráva o tom, že mobilní operátor Vodafone ve čtyřech zemí Evropy včetně České republiky ze sta procent závisí na technologiích od čínské společnosti Huawei. Na informaci, která do stejné kategorie vedle Česka zahrnula ještě Maďarsko, Rumunsko a Řecko, odkazovala například neziskovka Sinopsis.

Čísla mají pocházet od firmy Strand Consult sídlící v dánské Kodani a citoval je web Capacity. Ten dále napsal, že Vodafone ve Španělsku používá 67 procent zařízení od Huawei, ve Velké Británii 62 procent, v Německu 53 a v Itálii 50 procent. Článek uvedl, že „podíl Huawei u Vodafonu v Evropě je větší než podíl Huawei u jakéhokoliv čínského operátora“. Vodafone se pro Capacity zmínil, že podíly dodavatelů v jeho síti nekomentuje, podobně se k tomu vyjádřili i v Huawei.

Tuzemský Vodafone situaci ale komentoval jinak. „Zmíněné tvrzení není pravdivé. V naší síti používáme zařízení od několika různých dodavatelů, mimo jiné právě s ohledem na větší odolnost a bezpečnost sítě,“ uvedl operátor pro Lupu. „Jinak jsme zakládající členové iniciativy Open RAN Policy Coalition, která podporuje rozvoj standardů zajišťujících variabilitu a možnost volby více dodavatelů.“

Vodafone už také nedávno řekl, že v Česku nebude Huawei pouštět do core částí sítě, ale pouze do okrajových. Má to být v souladu s postupem mateřské společnosti sídlící v Británii.

„Vodafone a Huawei jsou dlouhodobými strategickými partnery už od roku 2007. Huawei rád pomůže Vodafonu s nasazením 5G sítí, z čehož je jádro jenom malou částí celku. Jsme vděční Vodafonu za důvěru v nás a obě strany budou určitě pokračovat ve spolupráci při zavádění sítě páté generace,“ sdělil Lupě Tomáš Kolder z Huawei.

Obě firmy už spolu 5G otestovaly. Konkrétně v Karlových Varech vyzkoušely rychlé přenosy dat na již vydražených frekvencích 3,7 GHz. Vodafone na core části sítě použil technologie od Ericssonu, v rádiové pak Huawei.

Bezdrátové technologie od Huawei nasazení v českých mobilních sítích by v případě 5G chtěl nahradit Ericsson. „I když [čeští operátoři] budou muset investovat vyšší prostředky na začátku, dlouhodobé náklady budou více méně stejné. Jejich stávající technologie postupně zastarává, komponenty dojdou konce své životnosti a bude nutná obměna,“ popisuje mimo jiné v rozhovoru pro Lupu nový šéf českého Ericssonu Cveto Gašperut.

Jak Vodafone testoval 5G síť (3,7 GHz) v Karlových Varech: