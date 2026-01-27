Lupa.cz  »  Nova Sport a Oneplay získaly práva na klíčové ragbyové soutěže včetně MS 2027

Nova Sport a Oneplay získaly práva na klíčové ragbyové soutěže včetně MS 2027

Ragby, ilustrační foto Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím ChatGPT
Sportovní kanály Nova Sport a Oneplay rozšíří v příštích letech nabídku o nejvýznamnější světové ragbyové soutěže. Divákům zprostředkují mimo jiné tradiční Six Nations Championship, anglickou ligu Premiership Rugby, nový projekt World Rugby Nations Cup a kompletní pokrytí Rugby World Cup 2027.

Mistrovství světa bude v roce 2027 hostit Austrálie. Turnaj se poprvé odehraje v rozšířeném formátu s 24 týmy. Nova Sport avizuje kompletní přenosy ze všech zápasů.

Podle vedení sportovní redakce jde o dlouhodobou strategii. „Získání práv na hlavní ragbyové události vnímáme jako silný signál fanouškům. Naším cílem je nabídnout divákům ucelený ragbyový příběh od největších evropských bitev až po světový vrchol v podobě šampionátu v Austrálii,“ uvedl vedoucí sportovní sekce TV Nova Dušan Mendel.

Nejbližší velkou událostí bude turnaj Six Nations, který se uskuteční od 5. února do 14. března. Turnaj každoročně přivádí dohromady šest elitních evropských reprezentací – Anglii, Francii, Irsko, Itálii, Skotsko a Wales. Hraje se na něm systémem každý s každým. Nova Sport slibuje přímé přenosy doplněné odborným komentářem a analýzami.

Na reprezentační soutěže naváže klubová Premiership Rugby. Nejvyšší anglická liga, která je dlouhodobě považována za jednu z nejsilnějších na světě, zůstává součástí portfolia Nova Sport i Oneplay. Deset týmů v ní bojuje o titul v základní části a následném play-off.

Novinkou v nabídce bude World Rugby Nations Cup. Projekt má rozšířit kalendář reprezentačních utkání a nabídnout více mezinárodních konfrontací mimo tradiční turnaje. Měl by poskytnout prostor širšímu okruhu národních týmů a zprostředkovat nové sportovní příběhy.

Témata:

